Scontro tra due auto, una giovane barista è molto grave

L'impatto è stato particolarmente violento e ha provocato il ribaltamento dell'altra macchina, una vettura di grossa cilindrata sulla quale viaggiavano tre persone, una coppia di genitori e il figlio

È rimasta gravemente ferita una giovane barista coinvolta in un incidente avvenuto questa sera lungo la Ss19, nel territorio comunale di Atena Lucana. La ragazza viaggiava a bordo di una piccola utilitaria quando, per motivi ancora da chiarire, la vettura è entrata in collisione con un'altra automobile.L'impatto è stato particolarmente violento e ha provocato il ribaltamento dell'altra macchina, una vettura di grossa cilindrata sulla quale viaggiavano tre persone, una coppia di genitori e il figlio. Per loro, fortunatamente, non si registrano conseguenze gravi.La giovane liberata dalle lamiereLe condizioni più serie sono quelle della barista. Dopo lo schianto, la ragazza è rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo e si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.La squadra del Distaccamento di Sala Consilina, con il caposquadra Avossa, ha lavorato per estrarre la giovane dalle lamiere della vettura. Una volta liberata, è stata affidata agli operatori del 118, che l'hanno trasferita in codice di particolare gravità all'ospedale di Polla.Accertamenti affidati ai carabinieriSul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, coordinata dal capitano Veronica Pastori. I militari dell'Aliquota Radiomobile, guidata dal maresciallo Giovanni Cunsolo, stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello scontro e stabilire cosa abbia provocato la collisione.Saranno gli accertamenti a chiarire anche la posizione dei conducenti e le eventuali responsabilità.I veicoli rimossi dalla carreggiataTerminati i rilievi, le due automobili coinvolte nell'incidente sono state rimosse e trasportate via dalla ditta Aciglobal D'Amelio.Le indagini dei carabinieri proseguono per definire con esattezza la sequenza dell'incidente avvenuto lungo la Statale 19.