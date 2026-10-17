Scavi di Pompei, ecco il giallo di Villa Cicerone

La bellezza e la leggerezza delle figure lo impressionarono profondamente, tanto da descriverle come «fluidi come un pensiero e belle come se fossero state realizzate per mano delle Grazie»

È una delle dimore più affascinanti della Pompei antica, eppure oggi è quasi invisibile. La cosiddetta villa “di Cicerone”, la cui attribuzione al celebre oratore romano non ha fondamento, custodiva affreschi, mosaici e reperti di eccezionale valore, alcuni dei quali sono oggi tra le opere più note del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.La sua storia archeologica comincia nel 1748, anno che segna l'avvio ufficiale delle esplorazioni sistematiche di Pompei. Gli scavi proseguirono, seppure con interruzioni, fino al 1779, quando la dimora venne progressivamente abbandonata dopo il recupero delle opere considerate più preziose.A differenza di quanto accaduto per altri edifici antichi rimasti accessibili e visitabili, la villa fu nuovamente interrata. Il risultato è che, mentre i suoi tesori continuano a essere ammirati nelle sale museali, il luogo da cui provengono è quasi scomparso dalla memoria collettiva.Le danzatrici che incantarono WinckelmannTra i visitatori illustri della villa ci fu Johann Joachim Winckelmann, considerato uno dei fondatori della moderna storia dell'arte antica. Lo studioso la visitò nel 1764 e rimase particolarmente colpito dagli affreschi raffiguranti alcune danzatrici.La bellezza e la leggerezza delle figure lo impressionarono profondamente, tanto da descriverle come «fluidi come un pensiero e belle come se fossero state realizzate per mano delle Grazie».Quelle decorazioni rappresentano una testimonianza significativa della raffinatezza artistica raggiunta nelle residenze dell'antica Pompei. Oggi, tuttavia, per apprezzarne i capolavori bisogna recarsi nei musei che conservano i reperti, mentre il contesto architettonico originario resta nascosto sotto il terreno.La vicenda della villa racconta così una fase fondamentale della storia dell'archeologia: quella delle prime esplorazioni promosse dalla corte borbonica, quando l'obiettivo principale era recuperare oggetti e decorazioni di grande pregio, spesso senza conservare integralmente gli edifici riportati alla luce.I crateri degli scavi borbonici e l'inizio dell'oblioIl motivo per cui della villa rimane così poco visibile è legato proprio alle tecniche utilizzate nel Settecento. Gli scavi venivano condotti attraverso grandi fosse, trincee e gallerie, una sorta di sistema di crateri che permetteva di raggiungere gli ambienti e recuperare i reperti senza necessariamente riportare alla luce l'intera struttura.Una volta prelevati mosaici, affreschi e altri manufatti ritenuti particolarmente importanti, gli ambienti venivano nuovamente coperti. La villa “di Cicerone” seguì questo destino, finendo sotto una collina che oggi appare come una porzione verde del paesaggio archeologico.Nel Parco Archeologico di Pompei, l'area è attualmente coperta da frutteti e vigneti inseriti nel progetto “Azienda agricola Pompei”. Sotto questa superficie si conserva però una riserva archeologica di grande interesse, non soltanto per i resti della dimora, ma anche per le informazioni che può offrire sui metodi di scavo del passato.Una documentazione preziosa per comprendere gli scavi del SettecentoA rendere il sito particolarmente importante è la presenza di diari e planimetrie che documentano le esplorazioni settecentesche. Si tratta di una testimonianza preziosa, soprattutto se confrontata con quanto è rimasto materialmente sul posto.«È l'unica possibilità che ci rimane di capire fino in fondo il metodo di scavo dei Borbone, confrontando la documentazione dell'epoca con quanto lasciato sul posto», spiega Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei.La villa, sottolinea il direttore, rappresenta una riserva archeologica unica perché consente di ricostruire con una documentazione relativamente dettagliata ciò che avvenne durante le prime esplorazioni. In molti altri punti della città antica sono ancora riconoscibili le tracce degli scavi iniziali, ma mancano informazioni storiche sufficienti per stabilire con precisione che cosa sia stato fatto e in quale momento.Un confronto tra le fonti storiche e i resti conservati potrebbe quindi aiutare a chiarire non soltanto la storia della villa, ma anche quella delle prime campagne archeologiche a Pompei.Le nuove indagini geofisiche per riscoprire la dimoraUn primo passo verso una conoscenza più approfondita del sito è arrivato grazie a un progetto diretto da Ivo van der Graaff, dell'University of New Hampshire, e John Clarke, dell'University of Texas at Austin.La ricerca ha previsto una serie di indagini geofisiche non invasive, pensate per studiare ciò che si conserva nel sottosuolo senza ricorrere immediatamente a nuovi scavi.Queste tecniche possono contribuire a individuare strutture sepolte e a ricostruire l'organizzazione degli ambienti, mettendo in relazione i dati raccolti con le planimetrie e i diari storici. L'obiettivo è comprendere meglio la conformazione della villa e le conseguenze delle esplorazioni condotte nel Settecento.La dimora “di Cicerone” potrebbe così tornare al centro dell'attenzione scientifica. Non necessariamente attraverso una nuova apertura al pubblico, ma come luogo fondamentale per comprendere il rapporto tra archeologia, storia degli scavi e conservazione del patrimonio.Sotto la collina coltivata del Parco Archeologico di Pompei si nasconde infatti una doppia testimonianza: quella di una residenza romana che ha lasciato in eredità opere straordinarie e quella delle prime esplorazioni che contribuirono a far conoscere Pompei al mondo, ma che ne trasformarono profondamente la memoria materiale.