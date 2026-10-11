Rubati 29 pc al liceo, la preside: "Conoscevano l'istituto"

Tra le ipotesi considerate dalla dirigenza c’è quella che gli autori possano essere molto giovani o avere avuto in passato contatti ravvicinati con il plesso

Ventinove computer portati via dalle aule e dalla sala docenti. È il bottino del furto avvenuto all’istituto Elio Vittorini di Napoli, episodio che ha sollevato interrogativi anche sulle modalità con cui gli autori sarebbero riusciti a muoversi all’interno della struttura.A destare particolare attenzione sono le considerazioni espresse dalla dirigente scolastica in una comunicazione inviata alle famiglie. Nella lettera, la preside avrebbe evidenziato la disinvoltura con cui i responsabili si sarebbero spostati nei diversi ambienti, mostrando una conoscenza degli spazi che lascia aperti diversi interrogativi.Il sospetto di una conoscenza diretta della scuolaTra le ipotesi considerate dalla dirigenza c’è quella che gli autori possano essere molto giovani o avere avuto in passato contatti ravvicinati con il plesso. Si tratta, tuttavia, di una possibilità da verificare: al momento non sono indicati elementi che consentano di attribuire il furto a persone specifiche.La sottrazione dei dispositivi rappresenta un danno per la scuola e per gli studenti, che utilizzano le attrezzature informatiche nelle attività didattiche. Il furto priva infatti la comunità scolastica di strumenti utili all’apprendimento e alla formazione.Borrelli: «Individuare rapidamente i responsabili»Sulla vicenda è intervenuto il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha condannato duramente l’accaduto e auspicato un rapido intervento delle forze dell’ordine.«Ci troviamo di fronte a un gesto miserabile e privo di alcuna giustificazione», ha dichiarato, chiedendo che i responsabili vengano identificati nel più breve tempo possibile.Borrelli ha sottolineato come sottrarre computer destinati alle attività scolastiche significhi danneggiare direttamente gli studenti, privandoli di strumenti importanti per studiare e costruire il proprio futuro. Nel suo intervento ha inoltre richiamato il valore del rispetto verso le istituzioni scolastiche e verso chi ogni giorno frequenta le aule per imparare.Resta ora da chiarire chi abbia organizzato il furto e come sia riuscito a portare via i 29 computer. Gli eventuali accertamenti investigativi potranno contribuire a ricostruire le modalità dell’incursione e a individuare i responsabili.