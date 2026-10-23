IL FURTO Ruba mille litri di gasolio da un gruppo elettrogeno

È accaduto lungo l’autostrada A1, dove la Polizia stradale ha arrestato un italiano di 43 anni

Un furto ai danni di un impianto fondamentale per la sicurezza autostradale, seguito da un inseguimento e da un tentativo di fuga attraverso un corso d’acqua. È quanto accaduto venerdì scorso lungo l’autostrada A1, dove la Polizia stradale ha arrestato un italiano di 43 anni, con precedenti, accusato di aver sottratto una quantità ingente di carburante dal gruppo elettrogeno di emergenza al servizio della galleria Allocco.L’intervento è scattato dopo una segnalazione di Autostrade per l’Italia. Il personale della società avrebbe dovuto effettuare la manutenzione del gruppo elettrogeno, già preso di mira da un furto il giorno precedente, quando è emersa una nuova sottrazione di gasolio.Il furto ai danni dell’impianto di sicurezzaIl gruppo elettrogeno interessato dal furto svolge una funzione essenziale per la sicurezza della galleria: in caso di blackout, infatti, alimenta la rete elettrica e il sistema di ventilazione forzata.La sottrazione del carburante rischiava quindi di compromettere la disponibilità di un impianto destinato a garantire servizi fondamentali in situazioni di emergenza.Dopo aver ricevuto la segnalazione, gli agenti della Polizia stradale hanno avviato le ricerche e individuato il sospetto. Ne è seguito un inseguimento durante il quale il 43enne avrebbe tentato di sottrarsi al controllo, arrivando a provare a guadare il torrente Setta.Il sistema di pompaggio nascosto nel furgoneGli accertamenti hanno permesso di ricostruire le modalità con cui sarebbe stato realizzato il furto. L’uomo avrebbe predisposto un sistema di aspirazione e travaso del carburante all’interno di un furgone preso a noleggio.Il dispositivo era composto da una piccola pompa ad alta pressione e da un sistema di tubazioni, utilizzati per trasferire il gasolio dal serbatoio del gruppo elettrogeno al mezzo.Grazie a questa attrezzatura, secondo quanto ricostruito, sarebbero stati sottratti oltre mille litri di gasolio. Il materiale utilizzato per il travaso è stato sequestrato dagli agenti.Arrestato il 43enne, ripristinato il gruppo elettrogenoAl termine dell’intervento, il 43enne è stato arrestato. La sua posizione sarà valutata dall’autorità giudiziaria nell’ambito del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.Dopo il furto, è stato inoltre necessario intervenire per ripristinare la piena funzionalità del gruppo elettrogeno della galleria Allocco, così da riportare in condizioni operative un impianto importante per la gestione di eventuali emergenze.L’episodio evidenzia i rischi legati ai furti di carburante quando prendono di mira infrastrutture destinate alla sicurezza stradale, dove la sottrazione di risorse può avere conseguenze che vanno oltre il danno economico.