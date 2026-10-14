Rimosso altarino della camorra vesuviana

L’elemento che ha attirato l’attenzione degli investigatori riguarda l’identità della persona raffigurata sulla mattonella

Un altarino votivo è stato individuato e rimosso dai carabinieri a Gragnano, nell’ambito dei controlli disposti per contrastare i reati e monitorare la presenza della criminalità sul territorio.Il manufatto si trovava in via Cappella della Guardia ed era composto da due lumini, alcuni fiori e una mattonella in ceramica sulla quale era impressa la fotografia di un uomo, accompagnata dalle iniziali “C” e “A”.A intervenire sono stati i militari della Stazione locale, impegnati nelle attività di controllo coordinate dalla Compagnia dei carabinieri di Castellammare di Stabia. Dopo il ritrovamento, la struttura commemorativa è stata rimossa.La fotografia ritrae un uomo ucciso nell’agosto 2025L’elemento che ha attirato l’attenzione degli investigatori riguarda l’identità della persona raffigurata sulla mattonella. Si tratta di un uomo rimasto ucciso il 29 agosto 2025.Secondo quanto emerso, la realizzazione dell’altarino sarebbe avvenuta in concomitanza con il compleanno dell’uomo. Una circostanza che si aggiunge agli elementi sui quali si concentrano gli accertamenti, senza che sia stata ancora chiarita la ragione della collocazione del manufatto in quel punto.La presenza di piccoli altari dedicati a persone decedute può avere un significato commemorativo, ma in alcuni contesti la loro realizzazione viene anche esaminata dagli investigatori per verificare eventuali collegamenti con dinamiche criminali o con forme di rivendicazione simbolica del territorio. Nel caso di Gragnano, le motivazioni specifiche restano da accertare.Indagini della Procura di Torre Annunziata e della DDALe indagini proseguono per risalire ai responsabili della realizzazione dell’altarino. I carabinieri operano sotto il coordinamento della Procura di Torre Annunziata e della Direzione distrettuale antimafia di Napoli.L’obiettivo è ricostruire le circostanze in cui il manufatto è stato collocato e chiarire se la sua presenza abbia un significato riconducibile esclusivamente alla memoria personale oppure ad altri contesti.Il ritrovamento si inserisce nelle attività di controllo con cui le forze dell’ordine puntano a contrastare i fenomeni criminali nella provincia di Napoli. Per il momento, tuttavia, non sono stati resi noti elementi conclusivi sulle persone che hanno realizzato l’altarino né sulle motivazioni alla base dell’iniziativa.