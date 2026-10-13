Reliquia di San Carlo Acutis in Campania

Il programma dedicato all’arrivo della reliquia si sviluppa nell’arco di due giornate, con momenti di raccoglimento e celebrazioni religiose

Centola, piccolo centro della provincia di Salerno, si prepara ad accogliere una reliquia di San Carlo Acutis, il giovane diventato un punto di riferimento spirituale per tanti fedeli, soprattutto tra le nuove generazioni.Il legame tra il santo e la comunità cilentana affonda le radici nei soggiorni estivi che Carlo trascorreva in questa zona insieme alla famiglia. Durante le vacanze, il ragazzo frequentava anche la piazzetta del Rosario, un luogo che oggi assume un significato particolare per gli abitanti e per quanti desiderano ricordare la sua presenza sul territorio.La reliquia è stata donata alla comunità dal vescovo di Assisi, città nella quale è custodito il corpo del giovane santo. Si tratta di una reliquia classificata come «ex corpore», destinata a essere conservata nella chiesa di San Nicola di Bari, all’interno di una teca d’argento appositamente realizzata.Le celebrazioni tra preghiera e ricordiIl programma dedicato all’arrivo della reliquia si sviluppa nell’arco di due giornate, con momenti di raccoglimento e celebrazioni religiose.Le iniziative hanno preso il via lunedì 12 ottobre con un appuntamento alle 16.30 nella piazzetta del Rosario, frequentata da Carlo durante le sue permanenze estive a Centola. Un’occasione per riscoprire il rapporto tra il giovane e il paese, attraverso la memoria dei luoghi che hanno accompagnato alcuni momenti della sua vita.Alle 18, nella chiesa di San Nicola di Bari, è previsto un cenacolo di preghiera eucaristica guidato da don Luigi Marone, seguito dalla celebrazione della messa.Il programma intende così accompagnare la comunità verso il momento centrale dell’iniziativa, unendo il ricordo personale di Carlo alla devozione religiosa.Martedì la presentazione ufficiale ai fedeliIl momento più atteso è fissato per martedì 13 ottobre alle 19. Durante la celebrazione eucaristica, il vescovo di Vallo della Lucania, monsignor Vincenzo Calvosa, presiederà la funzione nella quale la reliquia verrà ufficialmente presentata ai fedeli.Da quel momento, la chiesa di San Nicola di Bari diventerà il luogo di custodia della reliquia, offrendo ai fedeli un riferimento concreto per la preghiera e la venerazione del santo.Per Centola, l’arrivo rappresenta anche il riconoscimento di un legame che va oltre la dimensione religiosa: la presenza estiva di Carlo Acutis ha lasciato un ricordo nella comunità, oggi rinnovato attraverso questa iniziativa.San Carlo Acutis, un esempio per i giovaniMorto nel 2006 a soli 15 anni, Carlo Acutis è conosciuto per la sua fede e per l’impegno nel diffondere la conoscenza dei miracoli eucaristici attraverso gli strumenti digitali. La sua storia ha raggiunto un pubblico internazionale, diventando per molti giovani un esempio di spiritualità vissuta nella quotidianità.La sua canonizzazione da parte di Papa Leone XIV ha consolidato ulteriormente questa devozione, portando il suo nome al centro di iniziative religiose in numerose comunità.A Centola, la reliquia assume un valore particolare proprio per il rapporto del santo con il territorio. La possibilità di custodirla nella chiesa cittadina unisce la memoria delle sue vacanze nel Cilento alla fede di una comunità che si prepara ad accoglierla con momenti di preghiera e partecipazione.