Registrato terremoto, trema la terra nel Napoletano

l’evento potrebbe è stato accompagnato da un boato percepito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata alle prime luci di domenica 18 ottobre 2026 nell’area dei Campi Flegrei. L’evento sismico si è verificato alle 5:24, con epicentro localizzato nei pressi di via Pisciarelli, in una delle zone maggiormente interessate dai fenomeni legati all’attività vulcanica flegrea.Secondo la comunicazione trasmessa dall’Osservatorio Vesuviano al Comune di Pozzuoli, il terremoto ha avuto una magnitudo pari a 2.5, con una tolleranza di ± 0.3, ed è avvenuto a una profondità di circa 1,8 chilometri.L’orario dell’evento e la sua localizzazione sono stati riportati nel comunicato diffuso dal sindaco di Pozzuoli alla cittadinanza, con l’obiettivo di informare la popolazione sull’accaduto.Possibile boato avvertito dai residentiOltre alla scossa, l’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato percepito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. È quanto riferito nella comunicazione dell’Osservatorio Vesuviano, che ha segnalato questa eventualità all’amministrazione comunale.La possibilità di avvertire un terremoto dipende da diversi fattori, tra cui la magnitudo, la profondità dell’ipocentro, le caratteristiche del terreno e la distanza delle abitazioni dal punto in cui si origina il sisma.In particolare, una scossa superficiale può essere percepita in modo più evidente nelle zone vicine all’epicentro, anche quando la magnitudo non è elevata. La profondità contenuta dell’evento registrato a Pisciarelli rappresenta quindi un elemento rilevante per comprenderne gli eventuali effetti in superficie.Campi Flegrei, il contesto del bradisismoL’area dei Campi Flegrei è una caldera vulcanica attiva, caratterizzata dal fenomeno del bradisismo, ovvero il lento sollevamento o abbassamento del suolo. Questo processo può essere accompagnato da sciami sismici e da terremoti di diversa intensità.La zona di Pisciarelli rientra in un territorio particolarmente monitorato proprio per la presenza di fenomeni vulcanici e sismici. Per questo motivo, anche gli eventi di magnitudo contenuta vengono registrati e comunicati dagli enti scientifici competenti.Una singola scossa, tuttavia, non è sufficiente per stabilire eventuali cambiamenti nell’attività complessiva della caldera. Per interpretare correttamente l’evoluzione del fenomeno è necessario considerare l’insieme dei parametri monitorati, tra cui la frequenza dei terremoti, la deformazione del suolo e le variazioni delle emissioni gassose.Il Comune informa la cittadinanzaLa comunicazione dell’Osservatorio Vesuviano al Comune di Pozzuoli conferma l’importanza del monitoraggio scientifico e dell’informazione tempestiva alla popolazione che vive nell’area flegrea.Per i residenti, il riferimento resta quello delle comunicazioni ufficiali delle autorità e degli enti di monitoraggio, evitando interpretazioni basate esclusivamente sulla percezione della scossa o su segnalazioni non verificate.Il terremoto registrato alle 5:24 del 18 ottobre si inserisce dunque nel contesto sismico dei Campi Flegrei, un’area nella quale l’attività viene seguita costantemente dagli specialisti. La magnitudo è stata pari a 2.5, mentre la ridotta profondità dell’evento potrebbe averne favorito la percezione nelle località più vicine a via Pisciarelli.