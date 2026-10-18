Rapinano benzinaio, arrestati due minorenni

Durante l’inseguimento, il passeggero dello scooter è sceso dal mezzo e ha tentato di scappare a piedi

Due minorenni sono stati arrestati nel pomeriggio di ieri dalla Polizia di Stato dopo una serie di inseguimenti tra l’area nord di Napoli e i comuni limitrofi. I due, di 16 e 17 anni, sono accusati di rapina aggravata e porto di armi od oggetti atti a offendere.L’intervento è scattato dopo una segnalazione arrivata alla Sala operativa, relativa a una rapina commessa da due persone travisate ai danni di un distributore di carburante a Villaricca.Gli agenti del Commissariato Secondigliano si sono messi sulle tracce dei soggetti indicati, intercettandoli nella zona industriale di Arzano, presso un altro distributore di carburanti. Qui, secondo la ricostruzione della Polizia, il passeggero dello scooter avrebbe minacciato un addetto al rifornimento con una pistola, impossessandosi di una somma di denaro.A quel punto è iniziato un inseguimento che si è protratto per diverse strade, fino all’ingresso nel quartiere napoletano di Secondigliano.Il passeggero tenta la fuga a piediDurante l’inseguimento, il passeggero dello scooter è sceso dal mezzo e ha tentato di scappare a piedi. Gli agenti sono però riusciti a raggiungerlo e bloccarlo dopo una colluttazione.Nel corso del controllo, il giovane sarebbe stato trovato in possesso di oltre mille euro in contanti e di un taglierino. Gli operatori hanno quindi proceduto al suo arresto nell’ambito dell’intervento.La situazione, tuttavia, non si è conclusa con il fermo del primo sospettato. Il conducente dello scooter ha infatti accelerato, cercando di sottrarsi al controllo, e ha trascinato un agente durante la fuga, provocandogli lesioni.L’episodio ha reso necessario un nuovo inseguimento, mentre gli operatori continuavano a seguire il mezzo in movimento.Manovre pericolose fino a via Comunale della LuceIl conducente avrebbe proseguito la fuga effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale, mettendo a rischio gli altri utenti della strada.L’inseguimento si è concluso in via Comunale della Luce, a Napoli, dove gli agenti sono riusciti a raggiungere e bloccare il giovane dopo ulteriori difficoltà e una colluttazione.Durante il controllo, il ragazzo sarebbe stato trovato in possesso di 290 euro in contanti. Anche per lui è scattato l’arresto, con le accuse contestate nell’ambito dell’operazione.Le circostanze dell’intervento sono ora al vaglio delle autorità competenti, mentre restano da ricostruire nel dettaglio tutti i passaggi della fuga e il collegamento tra la rapina segnalata a Villaricca e l’episodio avvenuto nell’area di Arzano.Recuperata una pistola replicaUn ulteriore elemento emerso durante gli accertamenti riguarda l’arma utilizzata per minacciare l’addetto al rifornimento. Secondo quanto riferito dalla Polizia, durante la fuga il conducente si sarebbe disfatto di una pistola replica, priva del tappo rosso, lanciandola in un terreno situato in via Ferrara, ad Arzano.L’oggetto è stato successivamente recuperato dagli agenti. La presenza della replica, insieme agli altri elementi raccolti durante l’intervento, sarà valutata nell’ambito degli accertamenti relativi alle condotte contestate ai due minorenni.L’operazione si è conclusa con l’arresto di entrambi i giovani, accusati di rapina aggravata e porto di armi od oggetti atti a offendere. Come previsto dalla legge, le responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza e delle garanzie previste per gli indagati minorenni.