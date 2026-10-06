Ragazzino accoltellato durante una rissa in strada

Il 14enne non avrebbe saputo fornire elementi sufficienti per identificare i due aggressori

Un’aggressione improvvisa mentre stava rientrando a casa. È quanto avrebbe raccontato alla Polizia un ragazzo napoletano di 14 anni, rimasto ferito alla coscia nella tarda serata di ieri, domenica 4 ottobre, nella zona di piazza Mercato.Il giovane, incensurato, è stato accompagnato intorno alle 22 all’ospedale dei Pellegrini. La ferita provocata da un’arma da taglio non avrebbe determinato conseguenze gravi: il 14enne è stato trattenuto in osservazione e, secondo le prime informazioni, dovrebbe poter lasciare la struttura sanitaria a breve.Stando alla versione fornita agli investigatori, il ragazzino sarebbe stato raggiunto da due giovani mentre percorreva vico Mercato, la stradina che collega piazza Mercato con via Nuova Marina. Uno dei due avrebbe estratto un coltello e colpito il 14enne con un fendente alla coscia.Sul posto, dopo l’allarme lanciato dall’ospedale, sono intervenute una pattuglia dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli e una del commissariato Vasto-Arenaccia. Gli agenti hanno effettuato un sopralluogo nella strada indicata dal minorenne e hanno avviato gli accertamenti per individuare eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nell’area.Il 14enne non avrebbe saputo fornire elementi sufficienti per identificare i due aggressori. Li avrebbe descritti genericamente come giovani, forse coetanei, senza però riuscire a indicare nomi o altri dettagli utili.Al momento non emergerebbe l’ipotesi di una rapina. Tra le piste seguite dagli investigatori c’è invece quella di un possibile regolamento di conti nato da un litigio tra ragazzi. Resta da chiarire se il ferimento sia avvenuto nel corso del diverbio oppure se i due giovani abbiano raggiunto successivamente il 14enne, questa volta armati di coltello.Le immagini eventualmente registrate dalle telecamere della zona potrebbero fornire elementi decisivi per ricostruire i movimenti dei protagonisti e individuare i responsabili.