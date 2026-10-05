Prete antispaccio minacciato ed insultato in strada

I militari hanno raggiunto il luogo dell'episodio e hanno proceduto agli accertamenti nei confronti delle persone presenti

Momenti di forte tensione nella notte al Quarticciolo, periferia est di Roma, dove don Antonio Coluccia sarebbe stato avvicinato e minacciato mentre partecipava a una passeggiata per la legalità nel quartiere.Il sacerdote, noto per il suo impegno contro lo spaccio di droga e la criminalità e attualmente sottoposto a scorta, si trovava insieme ad altre persone, tra cui Andrea Stroppa, referente in Italia di Elon Musk. A un certo punto un gruppo composto da circa dieci persone avrebbe iniziato a rivolgergli insulti e minacce, arrivando ad accerchiarlo.Tre persone denunciate dai carabinieriLa situazione ha richiesto l'intervento dei carabinieri. I militari hanno raggiunto il luogo dell'episodio e hanno proceduto agli accertamenti nei confronti delle persone presenti.Tre cittadini tunisini sono stati identificati e successivamente denunciati per l'ipotesi di minacce aggravate. Gli accertamenti dovranno ora contribuire a ricostruire con precisione la dinamica della contestazione e il comportamento tenuto dai partecipanti.La passeggiata per la legalitàLa presenza di don Coluccia al Quarticciolo rientrava in un'iniziativa dedicata alla legalità e alla vicinanza alle realtà del quartiere. Il sacerdote da anni porta avanti attività contro il fenomeno dello spaccio e contro le organizzazioni criminali, un impegno che lo ha portato a vivere sotto protezione.L'episodio della notte si è verificato proprio durante una delle iniziative con cui il prete continua a portare la propria presenza nelle periferie.Salvini: "Intimidazioni vergognose e inaccettabili"Sulla vicenda è intervenuto anche il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. In un messaggio pubblicato sui social, Salvini ha espresso solidarietà al sacerdote.«Tutta la mia solidarietà e il mio sostegno al grande don Antonio Coluccia, ancora una volta minacciato e insultato», ha scritto il vicepremier. Poi ha definito le intimidazioni «vergognose e inaccettabili», ricordando l'impegno del sacerdote contro droga e criminalità e concludendo: «Forza don Antonio, siamo con te!».Intanto proseguono gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta sequenza di quanto accaduto durante la serata al Quarticciolo.