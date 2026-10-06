Presenza di metalli nella pasta fresca: ritirata dagli scaffali

A chi avesse acquistato una confezione appartenente ai lotti interessati viene raccomandato di non consumare il prodotto

Nuovo richiamo alimentare per un prodotto distribuito nei supermercati Eurospin. Il Ministero della Salute ha segnalato due lotti di trofie fresche a marchio Tre Mulini per la possibile presenza di frammenti metallici all’interno delle confezioni. Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale e riguarda uno specifico quantitativo di pasta già commercializzato.Nel dettaglio, il richiamo interessa le confezioni da un chilogrammo, composte da due vaschette da 500 grammi ciascuna. I prodotti coinvolti sono identificati dai lotti 260901 e 260902, con date di scadenza rispettivamente fissate al 30 novembre 2026 e al 1° dicembre 2026.La pasta è prodotta per conto di Eurospin Italia S.p.A. dalla P.A.C. - Prodotti Agroalimentari Carbone, nello stabilimento di via Alessandro Volta, a Melfi, in provincia di Potenza.Cosa devono fare i consumatoriA chi avesse acquistato una confezione appartenente ai lotti interessati viene raccomandato di non consumare il prodotto. Eurospin invita i clienti a riportare la pasta nel punto vendita in cui è stata acquistata, dove sarà possibile procedere alla sostituzione oppure ottenere il rimborso.Il richiamo riguarda esclusivamente i lotti e le scadenze indicati nell’avviso: i consumatori sono quindi invitati a controllare attentamente le informazioni riportate sulla confezione prima di procedere al consumo.L’avviso pubblicato dieci giorni dopoUn elemento che emerge nella vicenda riguarda la data di pubblicazione dell'allerta. La scheda di richiamo risulta infatti emessa dall'autorità sanitaria il 25 settembre 2026, mentre la relativa comunicazione è comparsa sul portale del Ministero della Salute soltanto nel tardo pomeriggio del 5 ottobre.Tra l'adozione del provvedimento e la sua pubblicazione sono quindi trascorsi dieci giorni. Un intervallo temporale che accompagna l'allerta e che rende ancora più importante, per chi abbia acquistato recentemente il prodotto, verificare lotto e data di scadenza.Il richiamo è stato disposto in relazione alla possibile presenza di corpi estranei metallici, un rischio che ha determinato l'invito a non consumare le confezioni interessate e a riportarle al punto vendita.