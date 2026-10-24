VIOLENZE Perseguita e picchia la ex, arrestato

Le condotte contestate si sarebbero sviluppate nell’ambito della precedente relazione sentimentale tra i due

Un uomo di poco più di 30 anni, originario di Agerola, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nell’ambito di un’indagine per presunti atti persecutori e lesioni personali aggravate ai danni dell’ex compagna, una giovane poco più che ventenne. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata di oggi, 24 ottobre, dai carabinieri della Stazione di Agerola, in seguito a un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica.La denuncia della giovane e l’avvio delle indaginiL’inchiesta è partita circa un mese fa, quando la giovane ha presentato denuncia presso la Stazione dei carabinieri di Agerola. Da quel momento sono scattati gli accertamenti dei militari dell’Arma, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, per ricostruire la vicenda e verificare le condotte segnalate.Secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato delineato un grave quadro indiziario relativo a presunti comportamenti persecutori che sarebbero iniziati nel 2021 e proseguiti negli anni successivi.Le condotte contestate si sarebbero sviluppate nell’ambito della precedente relazione sentimentale tra i due. Stando alla ricostruzione investigativa, la relazione sarebbe stata segnata da sospetti di infedeltà e da tensioni che avrebbero preceduto gli episodi finiti al centro dell’inchiesta.Disposta la misura cautelare con controllo elettronicoSulla base degli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico.Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Agerola nella mattinata del 24 ottobre. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove dovrà permanere secondo le prescrizioni previste dalla misura.Il procedimento è nella fase delle indagini preliminariL’attività investigativa prosegue sotto il coordinamento della Procura di Torre Annunziata. La misura cautelare potrà essere impugnata davanti al Tribunale del Riesame, secondo le procedure previste dalla legge.È importante precisare che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari: l’uomo è indagato per i reati contestati e non può essere considerato colpevole fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.