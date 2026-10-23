L'OPERAZIONE Pagano la droga con il Pos, scattano gli arresti

La cocaina si poteva acquistare pagando anche con carta di credito

La cocaina si poteva acquistare pagando anche con carta di credito, attraverso il terminale Pos di un’attività commerciale. È uno degli elementi emersi dall’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Potenza su un presunto traffico di stupefacenti tra la Val d’Agri, in Basilicata, e l’area metropolitana di Napoli. L’operazione, eseguita questa mattina dai Carabinieri, ha portato a sette misure cautelari: quattro persone sono finite in carcere e tre agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Per un ottavo indagato è stato disposto l’interrogatorio preventivo.La cocaina pagata con carta di creditoTra gli aspetti più significativi dell’indagine figura il presunto utilizzo di un normale terminale Pos per riscuotere i pagamenti relativi alla vendita di cocaina.Secondo quanto riferito dalla Procura distrettuale di Potenza, guidata dal procuratore Camillo Falvo, uno degli indagati avrebbe messo stabilmente a disposizione dell’organizzazione il dispositivo utilizzato nella propria attività commerciale, consentendo ai clienti di pagare lo stupefacente con carta di credito.Le somme incassate sarebbero state registrate come corrispettivi per la vendita di beni o per la prestazione di servizi leciti. Un sistema che, secondo l’ipotesi investigativa, avrebbe permesso di mascherare la provenienza del denaro e rendere più complessa la ricostruzione dei flussi finanziari collegati allo spaccio.Il presunto meccanismo è ora al vaglio degli investigatori, impegnati a ricostruire le modalità di gestione dei pagamenti e i rapporti economici tra i soggetti coinvolti.Sette misure cautelari tra Val d’Agri e NapoliIl provvedimento cautelare ha interessato complessivamente sette persone: quattro sono state condotte in carcere, mentre per altre tre sono stati disposti gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.Per un ottavo indagato, invece, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha disposto l’interrogatorio preventivo.L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Potenza, con il supporto delle unità cinofile, nei territori della Val d’Agri e dell’area metropolitana di Napoli.L’inchiesta è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo lucano e punta a ricostruire l’organizzazione del presunto traffico, i canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente e le modalità con cui la cocaina sarebbe stata distribuita agli acquirenti.Il collegamento con i canali di rifornimento campaniSecondo la ricostruzione della Procura, gli indagati, insieme ad altri sette soggetti, sarebbero gravemente indiziati, a vario titolo, di condotte riconducibili a un’associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di cocaina.Il gruppo avrebbe operato prevalentemente in Val d’Agri, facendo riferimento a canali di approvvigionamento collegati all’area campana.Gli investigatori stanno approfondendo i rapporti tra i presunti componenti dell’organizzazione, le modalità di reperimento della droga e la rete di distribuzione sul territorio. L’indagine riguarda anche il possibile ruolo svolto dagli strumenti di pagamento elettronico nella gestione degli incassi.Le indagini proseguonoL’operazione rappresenta un nuovo sviluppo nell’attività di contrasto al traffico di stupefacenti tra Basilicata e Campania. Gli accertamenti dovranno ora chiarire le singole posizioni degli indagati e verificare gli elementi raccolti dagli investigatori.Le misure cautelari sono state adottate nell’ambito del procedimento giudiziario in corso: la gravità degli indizi contestati non equivale a una condanna e la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata nel corso del processo, nel rispetto della presunzione di innocenza.