Orrore a Napoli: una 18enne presa in ostaggio e violentata da 8 uomini

Saranno gli elementi raccolti dagli investigatori e gli eventuali riscontri medici a contribuire alla ricostruzione dell’accaduto

Una ragazza di 18 anni ha denunciato di essere stata sequestrata e vittima di violenza sessuale nella notte tra venerdì e sabato a Napoli. La vicenda, riportata da la Repubblica – Napoli, è ora al vaglio degli inquirenti, impegnati a ricostruire quanto sarebbe accaduto e a verificare le circostanze riferite dalla giovane.Secondo la denuncia, la ragazza sarebbe stata trattenuta in un appartamento nei pressi della stazione centrale da un gruppo composto da otto uomini. La diciottenne avrebbe inoltre riferito di essere stata drogata e di aver subito violenza sessuale da parte di due di loro.La giovane, di origine ucraina e residente a Pozzuoli con la madre, si sarebbe presentata in commissariato in stato di shock, mostrando anche segni di violenza sul corpo. Il suo racconto, tuttavia, sarebbe accompagnato da ricordi frammentari di quanto avvenuto durante la notte: un elemento che rende necessari ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.Le circostanze descritte restano al momento oggetto di verifica investigativa. Saranno gli elementi raccolti dagli investigatori e gli eventuali riscontri medici a contribuire alla ricostruzione dell’accaduto.L’allarme lanciato dalla madreA contattare la polizia sarebbe stata la madre della diciottenne, dopo aver appreso che la figlia si trovava in un fast food in piazza Garibaldi, dove si sarebbe rifugiata al termine della notte.La donna avrebbe riferito agli agenti che la ragazza le aveva raccontato di aver assunto sostanze stupefacenti, di sentirsi male e di aver subito una violenza sessuale. La richiesta di aiuto ha consentito di attivare gli interventi necessari e di accompagnare la giovane in un luogo sicuro.La madre avrebbe inoltre spiegato che la figlia era seguita per problemi legati agli sbalzi d’umore. Un elemento relativo alla sua situazione personale che dovrà essere valutato con attenzione, senza che possa essere utilizzato per mettere in dubbio, di per sé, quanto denunciato.Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire gli spostamenti della ragazza e di verificare quanto sarebbe accaduto nell’appartamento indicato nella denuncia.Il ricovero e il percorso di assistenzaDopo la segnalazione, la diciottenne è stata trasportata in ambulanza in ospedale, dove è stata sottoposta a una visita al pronto soccorso. Secondo quanto riportato, i medici hanno formulato una prognosi di trenta giorni per le lesioni riconducibili all’aggressione fisica e sessuale denunciata.La giovane è stata inoltre avviata al cosiddetto percorso rosa, il programma di assistenza sanitaria dedicato alle persone che riferiscono di aver subito violenza. Il percorso prevede un approccio specifico per la presa in carico della vittima, con attenzione sia alle condizioni fisiche sia alle conseguenze psicologiche dell’episodio.Sono attesi anche gli esiti di ulteriori esami diagnostici, che potrebbero fornire elementi utili a chiarire le condizioni della ragazza e ad approfondire quanto riferito in sede di denuncia.Indagini in corso per ricostruire la dinamicaGli inquirenti stanno lavorando per verificare la versione fornita dalla diciottenne e individuare eventuali riscontri. Tra gli aspetti da chiarire figurano il luogo esatto in cui sarebbero avvenuti i fatti, le modalità con cui la giovane sarebbe stata trattenuta nell’appartamento e l’eventuale assunzione di sostanze che potrebbero aver compromesso la sua capacità di ricordare gli eventi.Sarà inoltre necessario accertare l’identità delle persone eventualmente coinvolte e ricostruire il ruolo attribuito dalla ragazza a ciascuna di esse.Al momento, le accuse riportate nella denuncia non equivalgono a responsabilità giudiziarie accertate. Le verifiche dovranno stabilire la fondatezza delle circostanze riferite e consentire alle autorità di procedere sulla base degli elementi raccolti.La vicenda resta quindi al centro degli accertamenti, mentre la giovane riceve assistenza sanitaria e attende gli esiti degli approfondimenti medici. L’obiettivo delle indagini è fare chiarezza su una denuncia particolarmente grave, ricostruendo con precisione quanto sarebbe accaduto nella notte tra venerdì e sabato nella zona della stazione centrale di Napoli.