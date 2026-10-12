Ormeggi abusivi, tra gli indagati il figlio della tiktoker

Uno degli aspetti ritenuti particolarmente rilevanti dagli investigatori riguarda la permanenza delle imbarcazioni nell’area portuale durante le ore notturne

Un ormeggio ritenuto abusivo e sei natanti, tra imbarcazioni e gommoni, sono stati sequestrati a Napoli nell’ambito di un’indagine della Procura partenopea sull’occupazione irregolare di uno specchio d’acqua e sul presunto esercizio non autorizzato dell’attività di noleggio.L’intervento è stato eseguito dai militari della Guardia Costiera, appartenenti alla Capitaneria di Porto, nel bacino idrico compreso tra Mergellina e il Borgo Marinaro. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, le imbarcazioni sarebbero state utilizzate per il noleggio e intestate abusivamente.L’inchiesta punta a chiarire le modalità di gestione dell’ormeggio, le responsabilità delle persone coinvolte e le eventuali violazioni delle disposizioni che regolano le attività nautiche e la sicurezza in mare.Le contestazioni della Procura: occupazione abusiva e sicurezza in mareTra le ipotesi contestate dalla Procura di Napoli figurano l’occupazione abusiva dell’ormeggio e l’inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione.Uno degli aspetti ritenuti particolarmente rilevanti dagli investigatori riguarda la permanenza delle imbarcazioni nell’area portuale durante le ore notturne. Secondo la ricostruzione investigativa, i natanti sarebbero rimasti ormeggiati senza l’attivazione delle necessarie segnalazioni luminose.Una condizione che, secondo l’accusa, avrebbe potuto creare situazioni di pericolo per le altre unità in transito, aumentando il rischio di collisioni e incidenti marittimi.Nella ricostruzione riportata dagli inquirenti, la presenza delle imbarcazioni avrebbe inoltre potuto ostacolare le manovre e compromettere la regolarità dei servizi pubblici e delle linee commerciali che operano nello specchio d’acqua interessato.Il sequestro è stato disposto nell’ambito del procedimento giudiziario e ha riguardato sia l’ormeggio sia i sei natanti individuati dagli investigatori.Quattro indagati, notificati gli avvisi di garanziaNell’ambito dell’operazione, i militari della Guardia Costiera hanno notificato, su disposizione del giudice per le indagini preliminari, quattro avvisi di garanzia.Le persone coinvolte sono indagate, a vario titolo secondo le contestazioni riferite, per il presunto esercizio abusivo dell’attività di noleggio di natanti e per violazioni delle norme sulla sicurezza della navigazione.L’indagine è coordinata dalla Procura di Napoli, con il coinvolgimento del procuratore aggiunto Antonio Ricci. Gli accertamenti sono finalizzati a ricostruire il funzionamento dell’attività, verificare le intestazioni delle imbarcazioni e chiarire il ruolo attribuito a ciascuna delle persone raggiunte dal provvedimento.La notifica degli avvisi di garanzia consente agli interessati di essere informati delle indagini che li riguardano e di esercitare i propri diritti difensivi. Le contestazioni dovranno essere verificate nel corso del procedimento e non equivalgono a una dichiarazione di colpevolezza.Tra gli indagati anche Francesco Pio BiancoTra i quattro destinatari degli avvisi di garanzia figura anche Francesco Pio Bianco, figlio della tiktoker napoletana Rita De Crescenzo.Secondo quanto riportato nell’ambito dell’inchiesta, Bianco e altre tre persone, indicate dagli investigatori come presunti prestanome, sarebbero coinvolti nella gestione dell’attività di noleggio contestata.Le ipotesi investigative riguardano, in particolare, l’esercizio non autorizzato del noleggio di imbarcazioni e la violazione delle disposizioni previste per garantire la sicurezza della navigazione.Anche per Bianco, come per gli altri indagati, le responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza.I controlli della Guardia Costiera sul bacino portualeL’operazione riporta l’attenzione sulla gestione degli ormeggi e sulle regole che disciplinano l’utilizzo degli spazi portuali, soprattutto nelle aree interessate dal passaggio di imbarcazioni private e servizi di linea.La presenza di natanti non regolarmente autorizzati, se confermata, può sollevare questioni non soltanto amministrative, ma anche legate alla sicurezza delle manovre e alla corretta fruizione delle aree di navigazione.Con il sequestro dell’ormeggio e delle sei imbarcazioni, la Guardia Costiera ha dato esecuzione ai provvedimenti adottati nell’ambito dell’indagine. Gli approfondimenti proseguiranno per chiarire le modalità dell’attività contestata, l’effettiva titolarità dei mezzi e le eventuali responsabilità individuali.