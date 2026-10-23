LA BOMBA Ordigno metallico scoperto in una stradina della Statale

Le forze dell'ordine sono in attesa dell'arrivo del nucleo specializzato degli artificieri dei carabinieri

Allarme a Melito, al confine con Mugnano, dove è stato rinvenuto un manufatto metallico che potrebbe essere un ordigno bellico inesploso risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Il ritrovamento è avvenuto in un terreno privato di via Lucania, in una stradina laterale della circumvallazione esterna, dopo la segnalazione di un cittadino.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Marano e gli agenti della Polizia Municipale di Melito, coordinati dalla comandante Maria Rita Papa. Per garantire la sicurezza, l'area interessata è stata immediatamente isolata e transennata.In attesa degli artificieri dell'ArmaLe forze dell'ordine sono in attesa dell'arrivo del nucleo specializzato degli artificieri dei carabinieri, che dovrà esaminare il manufatto e stabilirne con precisione la natura.Tra le prime ipotesi al vaglio c'è quella di una mina anticarro risalente al secondo conflitto mondiale. Si tratta, tuttavia, di una possibilità ancora da confermare: soltanto gli accertamenti tecnici potranno chiarire se l'oggetto sia effettivamente un residuato bellico e in quali condizioni si trovi.Le verifiche per il possibile disinnescoUna volta completata l'identificazione, gli specialisti valuteranno le eventuali operazioni necessarie per mettere in sicurezza il manufatto, procedere al disinnesco e organizzare il suo eventuale prelievo.Nel frattempo, l'area resta delimitata per impedire l'avvicinamento di persone non autorizzate. In presenza di oggetti sospetti che potrebbero essere ordigni, è fondamentale non toccarli né tentare di spostarli, ma allontanarsi e segnalare immediatamente il ritrovamento alle forze dell'ordine.Sono dunque attesi gli accertamenti degli artificieri per fare piena luce sull'episodio e definire le successive misure di sicurezza.