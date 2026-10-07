Operato, torna a camminare dopo tre anni in sedia a rotelle

La tecnologia 3D ha consentito di riprodurre con estrema precisione l’anatomia residua e la porzione dell’emipelvi compromessa

Tre anni trascorsi sulla sedia a rotelle, poi i primi passi nuovamente sulle proprie gambe. È il percorso affrontato da un uomo di 60 anni originario del Beneventano, tornato a recuperare la mobilità dopo una complessa ricostruzione protesica eseguita all’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giuseppe Moscati di Avellino.Il paziente era arrivato a perdere progressivamente la funzionalità dell’arto a causa delle conseguenze di una grave infezione sviluppatasi attorno a una precedente protesi. Il processo infettivo aveva provocato un importante deterioramento della zona interessata, rendendo estremamente complesso un nuovo intervento ricostruttivo.A occuparsi del caso è stata l’Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia del Moscati, diretta dal dottor Antonio Medici. Prima di procedere con la nuova ricostruzione, l’équipe ha dovuto affrontare una lunga fase di bonifica chirurgica, attraverso più interventi finalizzati a eliminare completamente l’infezione.Solo dopo aver risanato il sito è stato possibile progettare la nuova protesi. La soluzione scelta è stata un impianto custom-made, studiato appositamente sulle caratteristiche anatomiche del paziente. Il progetto è stato sviluppato attraverso una ricostruzione tridimensionale ottenuta a partire dalle immagini degli esami diagnostici.La tecnologia 3D ha permesso di ricostruire virtualmente la parte di anatomia ancora disponibile e di individuare con precisione le aree compromesse. Su questa base è stata progettata una componente protesica capace di adattarsi alla particolare conformazione dell’emipelvi del paziente.«La tecnologia 3D ha consentito di riprodurre con estrema precisione l’anatomia residua e la porzione dell’emipelvi compromessa, permettendo di progettare una componente protesica personalizzata in grado di adattarsi alla particolare situazione anatomica», ha spiegato Antonio Medici.La difficoltà dell’operazione non si è però limitata alla parte pelvica. Per completare la ricostruzione è stato necessario intervenire anche sulla componente femorale, con la realizzazione di uno specifico stelo in titanio. Il dispositivo è stato rivestito con materiale biologico proveniente dalla Banca del Tessuto Muscoloscheletrico, con l’obiettivo di favorire l’integrazione e garantire la maggiore stabilità possibile dell’impianto.Ora, dopo l’intervento, il 60enne è tornato in piedi. Restano ancora alcuni giorni di ricovero prima della dimissione, ma il risultato rappresenta per lui il ritorno a una possibilità che sembrava ormai perduta.«Al Moscati hanno fatto un miracolo. Mi ero quasi rassegnato a non poter più camminare», ha raccontato il paziente. «Oggi sono di nuovo in piedi e muovo i primi passi. Un’emozione indescrivibile».Dopo tre anni trascorsi sulla sedia a rotelle, l’uomo si prepara così a lasciare l’ospedale camminando nuovamente sulle proprie gambe, al termine di un percorso chirurgico particolarmente complesso che ha combinato più interventi, progettazione tridimensionale e una protesi realizzata su misura.