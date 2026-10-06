Operaio gravemente ferito da piatto doccia

A far scattare i soccorsi è stata la segnalazione dell’infortunio

È stato necessario il trasferimento in ospedale per un operaio di 35 anni rimasto ferito durante il lavoro all’interno di un’azienda della zona industriale di Pascarola, a Caivano. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri mentre l’uomo era impegnato nelle proprie mansioni.Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli accertamenti, il lavoratore sarebbe stato colpito da un piatto doccia che stava movimentando. L’impatto gli avrebbe provocato lesioni alla caviglia e al ginocchio.A far scattare i soccorsi è stata la segnalazione dell’infortunio. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, insieme ai carabinieri e agli operatori dell’Asl Napoli 2 Nord, intervenuti per gli accertamenti di competenza e per ricostruire le modalità dell’incidente.Il 35enne è stato quindi accompagnato in ambulanza all’ospedale di Pozzuoli. I medici lo hanno preso in carico in codice giallo e, al termine delle valutazioni sanitarie, hanno stabilito una prognosi di 40 giorni.L’uomo, secondo quanto emerso, risulta regolarmente assunto dall’azienda. Restano ora da chiarire nel dettaglio le circostanze dell’infortunio e se tutte le procedure di sicurezza previste durante la movimentazione del materiale siano state rispettate.