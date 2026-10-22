Oltre 1300 camionisti controllati, 71 denunciati

Nella notte il Viminale avrebbe disposto servizi di scorta per numerosi mezzi di trasporto, con circa 500 veicoli coinvolti soltanto in Campania

La protesta degli autotrasportatori continua a mettere sotto pressione la viabilità e le attività economiche del Mezzogiorno. Nonostante la revoca dei blocchi in Sicilia, i presidi dei tir proseguono in diverse regioni, tra cui Calabria, Campania, Abruzzo, Puglia e Basilicata, con pesanti conseguenze sulla circolazione stradale e sulla movimentazione delle merci.Tra i punti più critici figura la rete autostradale campana. Sulla A1, il nodo di collegamento con l’A30 risulta chiuso a causa della presenza dei camion incolonnati, con ripercussioni sui collegamenti e sui tempi di percorrenza. Una situazione che rischia di aggravare ulteriormente le difficoltà di approvvigionamento, mentre la protesta continua a incidere su una filiera logistica fondamentale per il rifornimento di negozi, supermercati e servizi.Supermercati in difficoltà e prodotti freschi a rischioLe conseguenze si fanno sentire anche nella grande distribuzione organizzata. Le difficoltà nel trasporto delle merci stanno rallentando le consegne e compromettendo la regolarità dei rifornimenti, soprattutto per gli alimenti più deperibili.In diversi punti vendita si segnalano scaffali sempre più vuoti, in particolare nei reparti ortofrutta e latticini. Il blocco della catena di distribuzione rischia inoltre di provocare lo spreco di ingenti quantità di prodotti freschi: quintali di alimenti, secondo le informazioni diffuse, sarebbero destinati al macero perché impossibilitati a raggiungere i punti vendita o a essere commercializzati in tempo.Il problema riguarda non soltanto la disponibilità dei prodotti, ma anche le imprese coinvolte nella filiera, che devono affrontare ritardi, costi aggiuntivi e difficoltà nella gestione delle merci già raccolte o confezionate.Autobus tagliati e università a distanzaL’emergenza carburante si ripercuote anche sui servizi pubblici. Alcune aziende di trasporto locale sarebbero state costrette a ridurre le corse degli autobus a causa della difficoltà nel reperire il carburante necessario per mantenere regolari i collegamenti.La situazione coinvolge anche il mondo universitario: alcuni atenei hanno disposto il ricorso alla didattica a distanza, la cosiddetta Dad, per limitare i disagi legati agli spostamenti e alle difficoltà logistiche.A preoccupare è soprattutto l’effetto a catena dell’interruzione dei rifornimenti. Se i blocchi dovessero proseguire, le conseguenze potrebbero estendersi ulteriormente, coinvolgendo altri servizi e attività che dipendono dalla disponibilità di carburante e dalla circolazione delle merci.Aeroporti in allerta per le scorte di carburanteTra i settori sotto osservazione c’è anche quello del trasporto aereo. Diversi aeroporti tra Napoli, Calabria e Sicilia sarebbero in allerta per possibili difficoltà nella disponibilità di cherosene, il carburante utilizzato dagli aeromobili.La situazione viene monitorata per evitare che le criticità nella distribuzione del carburante possano compromettere la regolarità delle operazioni aeroportuali. Al momento, tuttavia, l’allerta per le scorte non equivale automaticamente a una sospensione dei voli: eventuali conseguenze operative dipenderanno dall’effettiva disponibilità di carburante nei singoli scali.Identificazioni, denunce e scorte ai mezzi di trasportoSul fronte dell’ordine pubblico, secondo indiscrezioni riportate dalla stampa, il ministero dell’Interno avrebbe avviato un’attività di identificazione delle persone impegnate nei presidi che impediscono o rallentano la circolazione, con particolare attenzione alla Campania.I numeri diffusi parlano di 1.339 camionisti identificati, 71 persone denunciate e 242 sanzioni amministrative. Si tratta di dati attribuiti a ricostruzioni giornalistiche, che andranno letti alla luce delle comunicazioni ufficiali delle autorità.Nella notte, inoltre, il Viminale avrebbe disposto servizi di scorta per numerosi mezzi di trasporto, con circa 500 veicoli coinvolti soltanto in Campania. L’obiettivo sarebbe consentire lo svolgimento delle attività di carico e scarico e garantire, per quanto possibile, la continuità dei rifornimenti.Piantedosi convoca prefetti e questoriL’evoluzione della protesta è al centro dell’attenzione del ministero dell’Interno. Il ministro Matteo Piantedosi ha convocato per questa sera una riunione in collegamento con i prefetti e i questori delle province interessate.Il confronto servirà a fare il punto sulla situazione nei territori coinvolti, sulle misure adottate per gestire i presidi e sulla necessità di assicurare la circolazione dei mezzi indispensabili alle attività economiche e ai servizi essenziali.Intanto, il protrarsi dei blocchi mantiene alta la preoccupazione per le ricadute su famiglie, imprese e trasporti. La disponibilità di alimenti freschi, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e la continuità dei rifornimenti restano i nodi più urgenti di una crisi che, dal settore dell’autotrasporto, si sta estendendo a una parte sempre più ampia della vita quotidiana.