Niente riscossione tributi, danno erariale da 735mila euro

Secondo quanto emerso dalle verifiche delle Fiamme Gialle, sarebbero presenti criticità sia nelle procedure iniziali di affidamento del servizio sia nella successiva gestione

Un presunto danno alle casse pubbliche superiore a 735mila euro, legato alla gestione del servizio di supporto e riscossione dei tributi del Comune di Flumeri, in provincia di Avellino. È il risultato al centro di un’indagine della Guardia di Finanza, che ha portato alla notifica di un invito a dedurre nei confronti del responsabile pro tempore del Settore Finanziario dell’ente locale e della società incaricata del servizio.L’attività investigativa è stata condotta dai militari della Compagnia di Ariano Irpino su delega della Procura regionale per la Campania della Corte dei conti. Nell’ambito dello stesso procedimento è stato eseguito anche un sequestro conservativo, disposto per garantire la tutela delle risorse pubbliche in relazione alla somma contestata.L’importo del sequestro è stato fissato fino a 735.371,95 euro, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi. Il provvedimento ha interessato beni riconducibili ai soggetti coinvolti, tra cui cinque immobili, rapporti bancari, beni mobili e crediti.Sotto esame gli affidamenti e i compensi per la riscossioneAl centro dell’inchiesta ci sono le modalità con cui il Comune di Flumeri avrebbe affidato e gestito il servizio di supporto e riscossione dei tributi. Gli accertamenti riguardano due distinti periodi: dal 2012 al 2014 e dal 2018 al 2024.Secondo quanto emerso dalle verifiche delle Fiamme Gialle, sarebbero presenti criticità sia nelle procedure iniziali di affidamento del servizio sia nella successiva gestione del rapporto contrattuale e nella liquidazione dei compensi alla società incaricata.In particolare, gli investigatori contestano l’affidamento ritenuto illecito delle attività e la fatturazione di somme che sarebbero risultate superiori a quelle previste dalle convenzioni stipulate con l’amministrazione comunale.È proprio la differenza tra i compensi ritenuti dovuti e quelli effettivamente fatturati e liquidati a rappresentare uno degli elementi centrali dell’ipotesi di danno erariale. Saranno ora gli ulteriori passaggi del procedimento contabile a consentire ai soggetti interessati di esporre le proprie ragioni e alla magistratura di valutare gli elementi raccolti.La contestazione contabile: importi fino a 1,47 milioni di euroLa quantificazione del presunto danno erariale presenta due importi distinti. La Procura regionale ha indicato una somma di 1.471.475,36 euro in via principale e di 735.371,95 euro in via subordinata.È quest’ultimo importo, pari a oltre 735mila euro, a costituire il limite del sequestro conservativo eseguito nell’ambito del procedimento, al quale dovranno aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi.L’iniziativa si inserisce nell’ambito di un fascicolo istruttorio relativo al presunto conferimento illecito del servizio di riscossione dei tributi comunali. Le verifiche avrebbero evidenziato, secondo l’ipotesi accusatoria contabile, anomalie nelle procedure amministrative e nella determinazione delle somme riconosciute alla società affidataria.L’invito a dedurre rappresenta una fase del procedimento davanti alla Corte dei conti e consente ai destinatari di conoscere le contestazioni formulate nei loro confronti e di presentare le proprie osservazioni prima delle successive determinazioni della Procura.Sequestro conservativo su immobili, conti e creditiParallelamente alla notifica degli inviti a dedurre, è stato eseguito il sequestro conservativo autorizzato con decreto del presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania.Il provvedimento ha riguardato cinque immobili riconducibili al responsabile pro tempore del Settore Finanziario, alla società affidataria del servizio e al soggetto indicato come gerente di fatto della stessa.Oltre agli immobili, sono stati sottoposti a sequestro rapporti bancari, beni mobili e crediti. Tra questi ultimi figurano anche crediti vantati nei confronti di enti pubblici, somme derivanti dal lavoro dipendente, compensi per incarichi retribuiti e trattamenti di fine servizio.Le attività di individuazione dei beni hanno coinvolto i Comuni di Flumeri, Rocca San Felice e San Cipriano d’Aversa.La misura cautelare è finalizzata a preservare le garanzie patrimoniali in vista dell’eventuale recupero delle somme contestate, qualora il procedimento dovesse accertare la sussistenza del danno erariale e le relative responsabilità.Il ruolo della Guardia di Finanza e della Procura contabileL’indagine è stata sviluppata dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Ariano Irpino nell’ambito delle attività di tutela delle risorse pubbliche. Il procedimento è coordinato dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei conti, con il coinvolgimento del viceprocuratore generale Gianluca Braghò e del sostituto procuratore Flavia Del Grosso, sotto il coordinamento del procuratore regionale Giacinto Dammicco.Gli accertamenti si sono concentrati sulle modalità di affidamento del servizio, sulla gestione dei rapporti con la società incaricata e sulla regolarità dei pagamenti effettuati dall’ente locale.La contestazione riguarda dunque non soltanto l’eventuale eccedenza dei compensi rispetto agli accordi, ma anche la legittimità delle procedure amministrative attraverso le quali il servizio sarebbe stato assegnato e successivamente gestito.Ora spazio alle difese dei soggetti coinvoltiI destinatari dell’invito a dedurre potranno esaminare la documentazione depositata presso la Procura regionale, presentare memorie difensive e produrre documenti a propria discolpa. Avranno inoltre la possibilità di chiedere di essere convocati dall’autorità giudiziaria contabile per esporre la propria versione dei fatti.L’inchiesta si trova quindi in una fase nella quale le contestazioni dovranno essere sottoposte al contraddittorio con gli interessati. Gli importi indicati rappresentano, allo stato, la quantificazione del presunto danno erariale formulata nell’ambito dell’istruttoria e non equivalgono a un accertamento definitivo di responsabilità.Il procedimento dovrà chiarire se le irregolarità ipotizzate abbiano effettivamente prodotto un danno alle finanze comunali, in quale misura e a chi siano eventualmente imputabili le responsabilità. Nel frattempo, il sequestro conservativo mira a tutelare le risorse pubbliche in attesa degli sviluppi della vicenda.