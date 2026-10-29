INQUINAMENTO Nel torrente anche parti di auto, è allarme ambientale

Le fotografie e i video realizzati lungo il corso d’acqua mostrerebbero condizioni di abbandono, con acque scure e torbide, vegetazione e rifiuti che ostacolano il deflusso

Segnalazioni dei cittadini e sopralluoghi delle guardie ambientali del WWF documentano una situazione critica nei pressi della Domiziana. Il deputato Francesco Emilio Borrelli annuncia una segnalazione formale agli enti competenti e chiede bonifiche urgenti, controlli e videosorveglianza.Una situazione di forte degrado ambientale interessa il torrente Savone, nella zona della via Domiziana a Mondragone. A portare il caso all’attenzione pubblica è il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha raccolto le segnalazioni dei residenti e la documentazione realizzata sul posto dalle guardie giurate della Vigilanza Ambientale del WWF.Rifiuti, elettrodomestici e carcasse di autoLe fotografie e i video realizzati lungo il corso d’acqua mostrerebbero condizioni di abbandono, con acque scure e torbide, vegetazione e rifiuti che ostacolano il deflusso, oltre ad accumuli di plastica, polistirolo, contenitori metallici sigillati ed elettrodomestici.Tra gli elementi segnalati figurano anche numerosi sacchi neri contenenti guaine e residui di cavi elettrici privati del rivestimento per recuperare il rame. Secondo la denuncia, questi materiali sarebbero stati abbandonati direttamente nel torrente dopo l’estrazione illecita del metallo.Nel canale sarebbero inoltre presenti carcasse e scheletri di autoveicoli, insieme ad ammassi di detriti incastrati sotto i ponti. Una situazione che, oltre alle conseguenze ambientali, potrebbe aggravare il rischio idraulico in caso di ostruzioni al regolare deflusso delle acque.Borrelli: «Servono bonifiche e controlli capillari»«Le immagini ricevute descrivono uno scenario vergognoso che non ha nulla di normale e che va avanti da anni, nonostante le ripetute segnalazioni dei volontari e dei residenti», dichiara Borrelli.Il parlamentare denuncia l’utilizzo del torrente come discarica abusiva e luogo di abbandono di scarti riconducibili, secondo le segnalazioni, ad attività illegali, tra cui il recupero del rame dai cavi elettrici e l’abbandono di carcasse di automobili.«Tutto questo provoca un danno ambientale incalcolabile, oltre a creare un grave rischio idraulico per l’ostruzione delle condotte e dei ponti», aggiunge.Annunciata una segnalazione agli enti competentiBorrelli ha annunciato l’invio di una nota formale agli enti competenti, alle autorità ambientali e al Comune, chiedendo interventi straordinari per la bonifica dell’area e la rimozione dei rifiuti.Tra le misure sollecitate figurano anche controlli più capillari e l’installazione di sistemi di videosorveglianza, con l’obiettivo di individuare i responsabili degli abbandoni illeciti e consentire alle autorità di procedere secondo la legge.La richiesta è quella di intervenire con urgenza per ripristinare condizioni di sicurezza e tutela ambientale lungo il torrente Savone, dando seguito alle segnalazioni dei cittadini e dei volontari.