IL CASO Mozzicone di sigaretta nel panino di una bimba, allarme per la mensa scolastica

A raccontare l’accaduto è un post condiviso online, accompagnato da immagini che mostrerebbero il corpo estraneo rinvenuto nel prodotto alimentare

Un episodio che ha suscitato indignazione e preoccupazione tra i genitori. È quanto sarebbe accaduto in una scuola di Caivano, dove, secondo la denuncia affidata ai social da un genitore, una mamma avrebbe trovato un mozzicone di sigaretta all’interno del panino destinato alla figlia.Una scoperta sconcertante, che ha riacceso il dibattito sulla qualità dei pasti serviti nelle mense scolastiche e sui controlli lungo la filiera di preparazione e distribuzione degli alimenti destinati ai più piccoli.A raccontare l’accaduto è un post condiviso online, accompagnato da immagini che mostrerebbero il corpo estraneo rinvenuto nel prodotto alimentare. Nel messaggio, il genitore esprime tutta la propria rabbia, sottolineando come un simile episodio non possa essere considerato una semplice distrazione, soprattutto quando a essere coinvolti sono bambini in età scolare.Secondo quanto riportato nella denuncia, non si tratterebbe, inoltre, del primo problema riscontrato con la stessa mensa o con il panificio che fornirebbe i prodotti. Il genitore riferisce che già nell'anno precedente sarebbero stati segnalati altri episodi, tra cui il ritrovamento di piccoli corpi estranei e anomalie negli alimenti, come ossicini nel pollo, capelli e peli.Una serie di circostanze che, se confermate, renderebbe necessario fare piena chiarezza sulle procedure di preparazione, conservazione e distribuzione dei pasti.La presenza di un mozzicone di sigaretta in un alimento destinato a una bambina rappresenterebbe un fatto particolarmente grave sotto il profilo igienico-sanitario. Al momento, tuttavia, le circostanze dell'accaduto e le eventuali responsabilità dovranno essere verificate dagli organismi competenti.Nel messaggio pubblicato sui social, il genitore rivolge un appello affinché la scuola intervenga tempestivamente, valutando anche la sostituzione del fornitore della mensa e del panificio. Viene inoltre chiesto al Comune e all'ASL di effettuare controlli approfonditi per accertare eventuali irregolarità e garantire il rispetto delle norme di sicurezza alimentare.Al centro della vicenda c'è soprattutto la tutela dei bambini, che devono poter consumare i pasti a scuola in condizioni di assoluta sicurezza. La mensa scolastica rappresenta infatti un servizio fondamentale per le famiglie e richiede standard igienici rigorosi, verifiche costanti e procedure efficaci per prevenire qualsiasi rischio.La segnalazione, rilanciata attraverso i social, punta ora a richiamare l'attenzione delle istituzioni e degli organi preposti ai controlli. L'obiettivo è ottenere risposte concrete e impedire che eventuali criticità possano ripetersi.La vicenda resta da verificare, ma il messaggio lanciato dai genitori è chiaro: la sicurezza alimentare nelle scuole non può essere sottovalutata e ogni segnalazione merita accertamenti tempestivi e trasparenti.