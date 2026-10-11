Morta in terapia intensiva, richiesta di giustizia con una fiaccolata

L’iniziativa si svolgerà ad Afragola, città di residenza della famiglia, e sarà dedicata alla memoria della 24enne

Afragola si prepara a scendere in strada per ricordare Francesca Tucci e chiedere che venga fatta piena luce sulla sua morte. La giovane, che aveva appena 24 anni, è deceduta lo scorso 2 luglio all’ospedale Cardarelli di Napoli, tre giorni dopo essersi sottoposta a un intervento programmato. Per mantenere alta l’attenzione sulla vicenda, il padre Vincenzo ha organizzato una fiaccolata nel comune in cui la famiglia risiede.L’appuntamento è fissato per giovedì prossimo alle 18.30. L’iniziativa, nata con l’obiettivo di chiedere giustizia per la ragazza, ha ricevuto anche il consenso del sindaco di Afragola, aprendo così la strada alla manifestazione pubblica.La mobilitazione della famigliaLa fiaccolata rappresenta un momento di raccoglimento e di partecipazione per la famiglia Tucci, che continua a chiedere risposte sulla scomparsa della giovane. La morte di Francesca, avvenuta a pochi giorni da un intervento programmato, ha portato i familiari ad affidarsi alle vie legali per approfondire le circostanze della vicenda.L’iniziativa si svolgerà ad Afragola, città di residenza della famiglia, e sarà dedicata alla memoria della 24enne. Il messaggio scelto per la manifestazione è chiaro: ottenere giustizia e fare chiarezza su quanto accaduto nei giorni precedenti al decesso.I dubbi sulla consulenza tecnicaParallelamente alla mobilitazione pubblica, prosegue l’attività legale della famiglia. L’avvocato Francesco Petruzzi, che assiste i Tucci, ha espresso perplessità sulle conclusioni emerse dalla relazione relativa alla consulenza tecnica disposta nell’ambito degli accertamenti degli inquirenti.Proprio alla luce di questi dubbi, il legale ha annunciato l’intenzione di presentare alla Procura di Napoli un’apposita istanza per chiedere che venga svolto un nuovo accertamento tecnico. La richiesta, secondo quanto anticipato, sarà depositata domani e punterà ad affidare l’attività a un collegio di consulenti differente da quello che ha curato la precedente valutazione.La richiesta di ulteriori approfondimentiLa mossa difensiva mira dunque a ottenere un nuovo esame degli elementi tecnici relativi al caso. La famiglia, attraverso il proprio avvocato, intende sollecitare ulteriori verifiche, ritenendo necessario approfondire gli aspetti sui quali sono emerse divergenze rispetto alle conclusioni già formulate.La presentazione dell’istanza non equivale, di per sé, all’avvio di una nuova consulenza: spetterà alla Procura valutare la richiesta e decidere sulle iniziative da adottare nell’ambito degli accertamenti.Nel frattempo, la fiaccolata di giovedì prossimo porterà la vicenda al centro dell’attenzione della comunità di Afragola. Da una parte, il ricordo di una giovane vita spezzata; dall’altra, la volontà dei familiari di ottenere risposte attraverso gli strumenti giudiziari e di proseguire il percorso per chiarire le circostanze della morte di Francesca Tucci.