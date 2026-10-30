LA PROTESTA Migliaia in corteo a Napoli, bruciato manifesto con la Meloni

Diverse migliaia di persone si sono radunate per protestare contro il carovita e la politica del riarmo

Migliaia di persone sono scese in piazza a Napoli per la manifestazione contro il carovita e la politica del riarmo, in concomitanza con lo sciopero generale indetto dal sindacato di base Usb. In piazza Mancini studenti, lavoratori e famiglie. Durante il corteo è stato bruciato un manifesto con i volti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della ministra Anna Maria Bernini, insieme all'immagine di Mister Monopoly.È partito da piazza Mancini, a pochi metri dalla stazione centrale di piazza Garibaldi, il corteo organizzato a Napoli nell'ambito dello sciopero generale proclamato dall'Usb.Diverse migliaia di persone si sono radunate per protestare contro il carovita e la politica del riarmo. Tra i partecipanti numerosi studenti universitari e delegazioni provenienti dalle scuole cittadine, insieme a lavoratori e famiglie con bambini.Al centro della piazza, sulla statua che raffigura Giuseppe Garibaldi, è stato srotolato un grande striscione con la scritta: «Con le buone non cambi le cose».Bruciato un manifesto con Meloni e BerniniNel corso della manifestazione, alcuni partecipanti hanno bruciato un manifesto raffigurante i volti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.Accanto alle immagini delle due esponenti del governo era rappresentato anche Mister Monopoly, il celebre personaggio del gioco da tavolo.Il gesto si è inserito nel contesto della protesta contro il carovita e le politiche legate al riarmo, temi al centro della mobilitazione nazionale promossa dal sindacato di base.Massiccia presenza delle forze dell'ordineImponente il dispositivo di sicurezza predisposto nell'area, con una massiccia presenza delle forze dell'ordine per garantire lo svolgimento della manifestazione e prevenire eventuali deviazioni del corteo verso snodi strategici del trasporto pubblico.Al momento non si registrano particolari criticità sul fronte della viabilità e dell'ordine pubblico.Per motivi di ordine pubblico, tuttavia, è stata disposta la chiusura temporanea della stazione Garibaldi della linea 1 della metropolitana, rimasta interdetta per circa un'ora.La stazione è stata successivamente riaperta al pubblico, mentre la manifestazione prosegue nel centro di Napoli.