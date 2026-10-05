Miasmi da reazione chimica fuoriescono da un'azienda e provocano incendio

Ad andare a fuoco è stato del materiale plastico depositato nelle vicinanze dei silos

Nuovo allarme nella zona industriale di Pascarola, a Caivano. Nella tarda serata di sabato 3 ottobre i carabinieri della Compagnia di Caivano sono intervenuti in uno stabilimento specializzato nella produzione di vernici e rivestimenti dopo una nuova anomalia che ha coinvolto una delle cisterne già sottoposte a sequestro.Erano circa le 23 quando i militari sono arrivati nell'area Asi. A generare l'emergenza sarebbe stata una reazione chimica ancora da chiarire, dalla quale si è sviluppata una fuoriuscita di sostanze dall'odore particolarmente irritante.Fiamme accanto ai silosContemporaneamente si è sviluppato un principio d'incendio all'esterno dell'impianto. Ad andare a fuoco è stato del materiale plastico depositato nelle vicinanze dei silos.Il rogo è stato spento rapidamente. Successivamente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il serbatoio interessato, procedendo alla sigillatura e all'inertizzazione della cisterna.Al termine delle operazioni, anche lo stabilimento è stato sottoposto a sequestro. Sull'accaduto sono ora in corso ulteriori verifiche per stabilire l'origine della reazione chimica e ricostruire con precisione quanto avvenuto.La fabbrica era già stata sequestrataL'intervento di sabato sera arriva a pochi giorni di distanza da un precedente sopralluogo nello stesso stabilimento. I carabinieri erano infatti già intervenuti nell'azienda, dove erano stati messi sotto sequestro alcuni serbatoi.La nuova emergenza ha quindi riportato l'attenzione sulla struttura e sulle condizioni nelle quali si trovavano le cisterne interessate dal provvedimento dell'autorità giudiziaria.L'ordinanza del sindacoDopo l'episodio, il sindaco di Caivano Antonio Angelino ha adottato un'ordinanza con effetto immediato per fronteggiare la situazione e limitare i possibili rischi per la popolazione.Il provvedimento dispone la sospensione delle attività di lavorazione dell'azienda coinvolta e introduce il blocco dell'intero ciclo produttivo per le imprese presenti nell'area Asi.Le restrizioni si estendono anche ad alcune attività e spazi pubblici del territorio comunale: il cimitero resta chiuso e viene impedito l'accesso a parchi, ville e aree gioco. Stop anche a qualsiasi attività sportiva all'aperto.Le raccomandazioni alla popolazioneL'amministrazione comunale ha inoltre invitato i cittadini ad adottare alcune precauzioni per ridurre l'eventuale esposizione agli agenti irritanti presenti nell'aria.Tra le indicazioni figurano l'utilizzo di mascherine FFP2, la chiusura delle finestre delle abitazioni e la disattivazione degli impianti di ventilazione meccanica, così da evitare l'ingresso dell'aria esterna negli ambienti chiusi.Intanto proseguono gli accertamenti sull'episodio, mentre resta alta l'attenzione nell'area industriale di Pascarola.