Mercatini abusivi a Napoli, una tonnellata di rifiuti smaltiti

L’intervento è stato predisposto per contrastare un fenomeno che, secondo quanto segnalato, interessa quotidianamente la zona

Circa una tonnellata di rifiuti rimossa, spazi pubblici liberati e diverse violazioni al Codice della strada contestate. È il bilancio dell’intervento effettuato nel pomeriggio di ieri a Napoli tra via Nolana, le strade circostanti e piazza Garibaldi, nel tratto antistante l’Una Hotel, nell’ambito di un piano straordinario per contrastare il commercio abusivo e ripristinare le condizioni di decoro e sicurezza.L’operazione ha coinvolto le Unità operative territoriali Avvocata e San Lorenzo della Polizia Municipale, in collaborazione con le forze dell’ordine e con Asia Napoli. La società incaricata dei servizi ambientali ha messo a disposizione personale specializzato e un autocompattatore per raccogliere e rimuovere i materiali accumulati nelle aree interessate.Nel mirino la vendita di oggetti recuperati dai cassonettiL’intervento è stato predisposto per contrastare un fenomeno che, secondo quanto segnalato, interessa quotidianamente la zona: il recupero di materiali dai contenitori della raccolta differenziata e la successiva vendita abusiva in strada.Queste attività possono tradursi nell’occupazione irregolare di marciapiedi e carreggiate, con conseguenze sulla circolazione pedonale e veicolare, sull’igiene pubblica e sull’aspetto degli spazi urbani. Una situazione che, stando alle informazioni diffuse, sarebbe stata più volte denunciata da residenti e commercianti.L’azione congiunta degli operatori ha permesso di liberare le aree interessate, creando le condizioni per l’intervento delle squadre di Asia Napoli, incaricate di raccogliere quanto era stato abbandonato o accumulato.Raccolta e smaltimento di una tonnellata di rifiutiIl dato più significativo dell’intervento riguarda il quantitativo di materiali rimosso: al termine delle operazioni sono stati raccolti circa 1.000 chilogrammi di rifiuti, successivamente avviati alle procedure di smaltimento previste.Parallelamente alle attività di pulizia e ripristino, gli agenti della Polizia Municipale hanno svolto verifiche sulla viabilità, riscontrando e sanzionando numerose infrazioni al Codice della strada.Il controllo ha quindi interessato sia la gestione degli spazi pubblici sia il rispetto delle regole necessarie a garantire una circolazione più ordinata in un’area particolarmente frequentata della città.De Iesu: «La collaborazione tra istituzioni continuerà»Sull’operazione è intervenuto l’assessore comunale alla Legalità e alla Polizia Municipale, Antonio De Iesu, che ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dagli agenti, dalle forze dell’ordine e dal personale di Asia Napoli.L’assessore ha sottolineato il valore della collaborazione tra le diverse istituzioni nel contrasto a situazioni che incidono sulla qualità della vita dei cittadini e sull’immagine della città. Ha inoltre evidenziato che gli interventi rientrano nelle attività condivise nell’ambito del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Michele di Bari.De Iesu ha rivolto un ringraziamento anche all’assessore con delega all’Igiene urbana, Vincenzo Santagada, e agli operatori di Asia per il supporto fornito durante le operazioni.Controlli rafforzati anche nei prossimi mesiL’intervento tra via Nolana e piazza Garibaldi si inserisce in una più ampia strategia di presidio del territorio, con l’obiettivo di prevenire il ripetersi di situazioni di degrado e garantire condizioni adeguate di igiene, sicurezza e fruibilità degli spazi pubblici.Le attività di controllo e contrasto, secondo quanto annunciato, proseguiranno con particolare intensità anche nei prossimi mesi. L’attenzione resterà concentrata sulle aree in cui l’occupazione irregolare del suolo pubblico e l’accumulo di materiali possono creare disagi ai residenti, ai commercianti e a chi attraversa quotidianamente la zona.La sfida sarà dare continuità agli interventi, affinché la rimozione dei rifiuti e il ripristino delle aree non restino misure isolate, ma contribuiscano a mantenere nel tempo condizioni di maggiore ordine e vivibilità urbana.