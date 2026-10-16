Mega-incendio a Napoli Est: casa evacuata

un’abitazione vicina è invasa dal fumo prodotto dall’incendio

Un vasto incendio è divampato questa mattina, intorno alle ore 6, in un capannone industriale di via Brin, nell’area orientale di Napoli. Le fiamme si sono sviluppate all’interno dell’Autoparcheggio King, richiedendo un intervento articolato dei Vigili del Fuoco e l’attivazione del sistema di coordinamento dei soccorsi.La situazione ha spinto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a convocare d’urgenza il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (Ccs), con l’obiettivo di seguire l’evoluzione dell’emergenza e coordinare le attività degli enti coinvolti.Il fumo sprigionato dal rogo ha raggiunto anche un’abitazione vicina, che è stata evacuata per ragioni di sicurezza. Al momento non risultano persone ferite, mentre le operazioni per domare le fiamme proseguono.Le fiamme nell’Autoparcheggio KingSecondo le prime informazioni, l’incendio avrebbe interessato inizialmente un’autospazzatrice parcheggiata all’interno della struttura, per poi estendersi a un box utilizzato come deposito di merce cinese.La propagazione delle fiamme ha reso necessario un intervento su vasta scala. I Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto con quattro squadre operative, supportate da tre autobotti per garantire l’approvvigionamento idrico e da due autoscale.Le operazioni di spegnimento riguardano un’area di circa 2.000 metri quadrati e sono tuttora in corso. La priorità è contenere il rogo, mettere in sicurezza la struttura e scongiurare ulteriori rischi per le persone e per gli edifici nelle vicinanze.Restano da chiarire le cause dell’incendio e la dinamica con cui le fiamme si sono propagate all’interno del capannone. Saranno gli accertamenti successivi a fornire elementi più precisi sull’origine del rogo e sull’entità dei danni.Evacuata un’abitazione vicina, area delimitata per sicurezzaTra le misure adottate durante l’emergenza c’è stata l’evacuazione di un’abitazione vicina, invasa dal fumo prodotto dall’incendio. Il provvedimento è stato disposto per tutelare gli occupanti ed evitare possibili conseguenze legate alla presenza dei fumi.Le Forze dell’Ordine hanno inoltre provveduto a delimitare l’area interessata, impedendo l’accesso alle zone considerate a rischio e garantendo la tutela della pubblica incolumità.Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale, con due pattuglie impegnate nella gestione della viabilità. Le misure adottate mirano a facilitare il lavoro dei mezzi di soccorso e a limitare i rischi per automobilisti e residenti.Il Prefetto convoca il Centro di Coordinamento dei SoccorsiVista la portata dell’incendio e la necessità di seguire attentamente l’evoluzione della situazione, il prefetto Michele di Bari ha convocato d’urgenza il Centro di Coordinamento dei Soccorsi presso la Prefettura di Napoli.Alla riunione hanno preso parte rappresentanti dei Vigili del Fuoco, del Comune di Napoli, delle Forze dell’Ordine e di Enel Spa. L’incontro ha consentito di condividere gli aggiornamenti sull’emergenza e di coordinare le attività dei soggetti coinvolti.La presenza delle diverse istituzioni è legata alla necessità di monitorare le operazioni di spegnimento, garantire la sicurezza dell’area e valutare gli eventuali interventi necessari nelle zone circostanti.Le raccomandazioni del Comune ai cittadiniIn attesa di ulteriori aggiornamenti, il Comune di Napoli ha pubblicato sul proprio sito istituzionale alcune raccomandazioni rivolte alla cittadinanza, invitando ad adottare misure precauzionali in relazione all’incendio.L’invito alla prudenza si inserisce nel quadro delle attività di gestione dell’emergenza, mentre le squadre operative continuano a lavorare sul posto e le autorità seguono l’evoluzione del rogo.La situazione resta attentamente monitorata. Al momento, la notizia più rassicurante è l’assenza di feriti, ma l’intervento non è ancora concluso: le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dovranno proseguire fino a quando non saranno esclusi ulteriori rischi per la popolazione e per le strutture vicine.