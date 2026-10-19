Maxi-rissa all'autostazione: coinvolti tre 15enni

Uno dei ragazzi ha riportato un taglio alla testa, mentre il secondo ha subito una lesione al volto

Due quindicenni feriti e un coetaneo denunciato. È il bilancio dell’episodio avvenuto sabato sera all’autostazione di via Fariello, ad Avellino, dove un alterco nato per futili motivi sarebbe degenerato nell’aggressione di due minorenni.A ricostruire la dinamica sono stati gli agenti della Questura, intervenuti dopo la segnalazione di alcune persone presenti nell’area. Al termine degli accertamenti, il ragazzo ritenuto responsabile è stato denunciato per lesioni e percosse e segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.Due ragazzi feriti durante la liteI fatti si sono verificati poco dopo le 21. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dei tre adolescenti coinvolti nell’alterco, uno avrebbe aggredito gli altri due, provocando loro ferite lievi.Uno dei ragazzi ha riportato un taglio alla testa, mentre il secondo ha subito una lesione al volto. Entrambi sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Moscati, dove hanno ricevuto le cure necessarie.In un primo momento si era ipotizzata una rissa tra giovani. Gli approfondimenti condotti dalla Polizia hanno però delineato uno scenario differente: non uno scontro tra gruppi, ma un’aggressione ai danni di due minorenni, per la quale è stato individuato e denunciato un quindicenne.Il video circolato sui social e gli accertamenti della PoliziaL’episodio è stato ripreso in un video che successivamente ha iniziato a circolare sui social network, contribuendo a richiamare l’attenzione su quanto accaduto nell’area dell’autostazione.I primi a intervenire per separare i ragazzi e riportare la calma sono stati i vigilantes in servizio nella zona. Poco dopo sono arrivati gli agenti della Sezione Volanti, allertati da alcune persone presenti sul posto.Le indagini sono state condotte con il supporto della Squadra Mobile. I poliziotti hanno identificato tutti e tre i minorenni coinvolti, ascoltato i protagonisti dell’alterco e raccolto le testimonianze utili a chiarire la sequenza degli eventi.Gli elementi acquisiti hanno consentito di ricostruire la vicenda e procedere nei confronti del quindicenne ritenuto responsabile. La sua posizione sarà ora valutata nelle sedi competenti.Sicurezza all’autostazione, un punto di ritrovo per tanti adolescentiL’aggressione riporta l’attenzione sulla sicurezza dell’autostazione di via Fariello, uno snodo importante per la mobilità cittadina e un luogo frequentato ogni giorno da studenti, pendolari e famiglie.La presenza di fast food, una libreria e altre attività commerciali rende la zona un punto di ritrovo particolarmente frequentato dai giovani, soprattutto nei fine settimana. Tra loro ci sono anche ragazzi provenienti dai comuni limitrofi, che raggiungono Avellino in autobus e si trattengono in città prima di rientrare a casa.Una frequentazione intensa che rende centrali la prevenzione degli episodi di violenza e il controllo delle aree maggiormente frequentate dai minorenni.I precedenti e i controlli sul territorioLa questione della sicurezza nella zona era già emersa lo scorso giugno, quando una quattordicenne venne investita davanti all’autostazione da una motocicletta il cui conducente, secondo la ricostruzione riportata all’epoca, stava procedendo impennando.Dopo quell’episodio, la Polizia di Stato intensificò i controlli. Nel corso di un servizio straordinario furono identificate oltre 200 persone, contestate 64 violazioni al Codice della strada e sottoposta a fermo amministrativo una minicar condotta da un minorenne senza patente.Interventi finalizzati a contrastare le condotte pericolose e a tutelare pedoni e frequentatori dell’area, in particolare i più giovani.Prevenzione e cultura della legalitàAccanto ai servizi di controllo, la Questura porta avanti iniziative di sensibilizzazione rivolte agli studenti attraverso incontri nelle scuole e progetti dedicati alla cultura della legalità.Tra questi figura «PretenDiamo Legalità», un percorso volto a promuovere tra i ragazzi il rispetto delle regole e la consapevolezza delle conseguenze dei comportamenti violenti.L’episodio di via Fariello riaccende così il dibattito sulla necessità di affiancare ai controlli sul territorio un lavoro costante di prevenzione, soprattutto nei luoghi frequentati quotidianamente da adolescenti e famiglie.