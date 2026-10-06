Maxi-lite tra condomini, feriti e denunce

I carabinieri, arrivati sul posto, hanno provveduto innanzitutto a separare le persone coinvolte e a riportare la situazione alla calma

Una discussione tra vicini di casa è sfociata in una colluttazione a Pontecagnano Faiano, dove quattro persone sono state denunciate dai carabinieri. Si tratta di due coppie di coniugi che abitano nello stesso palazzo e che sarebbero arrivate allo scontro dopo un diverbio legato a questioni condominiali.La situazione sarebbe rapidamente degenerata. Dalle parole si sarebbe passati al confronto fisico, coinvolgendo tutti e quattro i protagonisti. A quel punto gli altri residenti dello stabile hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.I carabinieri, arrivati sul posto, hanno provveduto innanzitutto a separare le persone coinvolte e a riportare la situazione alla calma. Successivamente sono stati raccolti i primi elementi utili a ricostruire quanto accaduto, ascoltando sia i diretti interessati sia le persone che avrebbero assistito alla lite.Al termine degli accertamenti, per tutte e quattro le persone coinvolte è scattata una denuncia a piede libero. Restano ora da chiarire con precisione le ragioni che hanno fatto degenerare la discussione e quale sia stato il comportamento tenuto dai singoli protagonisti durante la colluttazione.Gli ulteriori accertamenti dovranno consentire di definire responsabilità e circostanze dell’episodio.