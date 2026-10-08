Mamma e figlia avvelenate, somministrata 140 volte la dose letale

Le testimonianze già raccolte e gli esiti degli accertamenti scientifici vengono ora valutati dagli inquirenti per verificare quale sia stata l'esatta dinamica dell'avvelenamento

Una quantità di ricina che, secondo quanto riferito da fonti vicine all'inchiesta, sarebbe stata circa 140 volte superiore alla dose minima letale. È il dato che emergerebbe dagli esami effettuati sui reperti biologici di Antonella e della figlia Sara, le due donne morte dopo essere state avvelenate a Pietracatella.Il risultato degli accertamenti autoptici, se confermato, rappresenterebbe un elemento di particolare rilievo per gli investigatori. Una concentrazione così elevata di veleno renderebbe infatti meno consistente l'ipotesi di una contaminazione o di un'assunzione accidentale e rafforzerebbe, secondo la pista investigativa, quella di un avvelenamento deliberato.Le conclusioni definitive dovranno comunque arrivare dagli esami e dagli ulteriori accertamenti disposti nell'ambito dell'inchiesta.Perquisizioni negli studi del marito e padre delle vittimeNelle scorse settimane l'indagine ha portato anche a una serie di perquisizioni negli uffici di Gianni Di Vita, commercialista, ex sindaco e marito di Antonella nonché padre di Sara.Gli agenti della Squadra Mobile e dello Sco hanno raggiunto innanzitutto l'abitazione dell'uomo a Pietracatella. Successivamente hanno controllato il suo studio di via Risorgimento, situato a poca distanza dalla casa della famiglia, che resta invece sottoposta a sequestro.Di Vita ha assistito personalmente alle operazioni. Gli investigatori si sono poi spostati nel capoluogo, nello studio di via D'Amato, dove il commercialista lavorava insieme alla moglie e dove continua a esercitare la propria professione.Un'ora e mezza nello studio di CampobassoÈ stato proprio nel secondo ufficio che la perquisizione si è protratta più a lungo, per circa un'ora e mezza. Al termine delle operazioni Di Vita è stato accompagnato in Questura per la sottoscrizione del verbale relativo agli accertamenti.L'accesso negli uffici di via Tiberio si è concluso poco prima di mezzogiorno. L'uomo è poi tornato spontaneamente in Questura per consegnare agli investigatori una chiavetta USB.All'uscita, sollecitato dai giornalisti, si è limitato a dichiarare: «Sono serenissimo».Consegnati anche due computerUn terzo passaggio negli uffici della polizia è avvenuto nel tardo pomeriggio. Di Vita è entrato poco dopo le 18 e si è trattenuto per pochi minuti, consegnando questa volta due computer.I dispositivi dovranno essere sottoposti alla copia e all'analisi dei contenuti, nell'ambito degli accertamenti sull'intera vicenda.Gli investigatori hanno ribadito che il commercialista non risulta indagato. La sua posizione, dunque, resta distinta dall'attività investigativa che sta cercando di ricostruire le circostanze della morte di Antonella e Sara e di stabilire come la ricina sia entrata in contatto con le due vittime.Le testimonianze già raccolte e gli esiti degli accertamenti scientifici vengono ora valutati dagli inquirenti per verificare quale sia stata l'esatta dinamica dell'avvelenamento.