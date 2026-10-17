Mamma e figlia avvelenate, rubati i pc dal liceo

Ora gli investigatori stanno valutando se la scomparsa dei computer possa avere un rilievo anche nell’inchiesta sul veleno

I computer rubati al liceo di Casacalenda, in provincia di Campobasso, sono finiti al centro degli approfondimenti investigativi sull’avvelenamento con la ricina che ha coinvolto una madre e una figlia a Pietracatella, tra il 27 e il 28 dicembre 2025. Quattro o cinque dispositivi sarebbero stati portati via dall’istituto durante una notte di marzo, in un furto già denunciato e sul quale erano stati avviati accertamenti.Ora gli investigatori stanno valutando se la scomparsa dei computer possa avere un rilievo anche nell’inchiesta sul veleno. L’attenzione è rivolta alla possibilità che, proprio attraverso quei dispositivi, siano state effettuate ricerche online sulla ricina nel periodo oggetto delle verifiche.Si tratta, al momento, di un’ipotesi investigativa. Non è stato accertato che il furto sia collegato all’avvelenamento, né che i computer sottratti contenessero informazioni utili a ricostruire i fatti.La perquisizione del 16 ottobre e le quattro scuole coinvolteVenerdì 16 ottobre la Polizia ha effettuato una perquisizione nel liceo di Casacalenda. L’intervento rappresenta una delle tappe dei controlli informatici disposti dalla Procura di Larino per individuare eventuali ricerche sul web relative alla ricina.L’istituto è una delle quattro scuole sottoposte a perquisizione nell’ambito dell’inchiesta. Secondo quanto emerso, tutte sarebbero collegate a persone coinvolte a vario titolo negli accertamenti sull’avvelenamento.A Casacalenda insegna come docente di sostegno Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, padre delle vittime. La donna è già stata ascoltata sei volte in Questura. La sua presenza nella vicenda rientra nel quadro degli elementi considerati dagli investigatori, ma non costituisce di per sé prova di un coinvolgimento nell’avvelenamento.Il furto dei computer: una coincidenza temporale da chiarireGli autori del furto avvenuto a marzo non sono stati identificati. I dispositivi sottratti erano stati utilizzati fino a quel momento e la loro sparizione ha impedito di disporre direttamente del materiale informatico che avrebbero potuto conservare.È proprio la possibile coincidenza tra il periodo di utilizzo dei computer e quello in cui, secondo l’ipotesi investigativa, qualcuno potrebbe essersi documentato sulla ricina a rendere la vicenda rilevante per gli accertamenti.Gli inquirenti mantengono aperte due possibilità: quella di un furto comune, senza alcuna relazione con l’inchiesta, e quella di una sottrazione mirata a eliminare eventuali elementi utili alle indagini. Nessuna delle due ipotesi risulta, allo stato, dimostrata.La mancanza dei dispositivi rappresenta comunque una difficoltà per i periti, che non possono esaminarne direttamente gli hard disk e verificare se contenessero cronologie di navigazione o altri dati pertinenti.Hard disk e cronologie di navigazione sotto esameLe verifiche informatiche proseguono sui computer rimasti nella scuola. Gli specialisti della Polizia stanno analizzando gli hard disk alla ricerca di eventuali tracce digitali, comprese cronologie di navigazione cancellate, consultazioni riguardanti sostanze tossiche e accessi che possano apparire anomali.L’obiettivo è verificare se dai dispositivi siano state effettuate ricerche sulla ricina e se tali attività possano contribuire a ricostruire la sequenza degli eventi.Gli accertamenti non si limitano ai singoli computer. L’attenzione degli investigatori riguarda anche la configurazione dell’eventuale server proxy dell’istituto, utilizzato per gestire o filtrare le connessioni alla rete.I log di rete per risalire a eventuali ricerche sulla ricinaUn altro passaggio fondamentale riguarda l’analisi del traffico internet e dei log di rete, cioè le registrazioni delle attività di connessione che potrebbero essere ancora disponibili.Gli investigatori intendono verificare se dall’indirizzo IP della scuola siano state effettuate ricerche online sulla ricina. Nel caso in cui emergessero riscontri, gli accertamenti potrebbero concentrarsi sugli orari delle consultazioni e sulla possibilità di individuare l’utente che le avrebbe eseguite.La presenza di eventuali ricerche, tuttavia, dovrà essere valutata insieme agli altri elementi raccolti e non sarebbe, da sola, sufficiente a dimostrare un collegamento con l’avvelenamento.L’inchiesta coordinata dalla Procura di Larino prosegue quindi su più fronti: da una parte l’analisi dei dispositivi disponibili e delle tracce digitali, dall’altra la verifica delle circostanze che hanno portato alla sparizione dei computer di Casacalenda. Saranno gli esiti degli accertamenti a chiarire se tra quel furto e il caso di Pietracatella esista davvero un legame oppure se si tratti di vicende distinte.