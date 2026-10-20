Mamma e figlia avvelenate, piante di ricina vicino a una scuola

Piante appena individuate all’Istituto delle Scienze Umane di Casacalenda, dove lavora Laura Di Vita, cugina di Gianni

L’indagine sulla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia quindicenne Sara Di Vita si arricchisce di nuovi elementi investigativi. Dopo il ritrovamento di piante di ricino nelle campagne tra Riccia e il lago di Occhito, lungo il confine tra Molise e Puglia, gli investigatori hanno individuato altri esemplari a Casacalenda, piccolo centro a circa venti chilometri da Pietracatella, dove madre e figlia sono morte in circostanze riconducibili a un sospetto avvelenamento.Il nuovo sopralluogo è stato effettuato dagli uomini della Squadra mobile di Campobasso, impegnati a ricostruire la dinamica dei decessi e a verificare l’eventuale origine della sostanza tossica che potrebbe aver provocato la morte delle due donne. Dai semi del ricino, infatti, si ricava la ricina, una sostanza altamente tossica sulla cui possibile presenza si concentrano gli accertamenti.Il particolare che ha attirato l’attenzione degli inquirenti è la vicinanza delle piante appena individuate all’Istituto delle Scienze Umane di Casacalenda, dove Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, lavora come insegnante di sostegno. Un elemento che si inserisce nel quadro delle verifiche già avviate, ma che, da solo, non costituisce una prova di responsabilità.Il sopralluogo a Casacalenda e il prelievo degli arbustiGli agenti sono arrivati nel paese nel pomeriggio di ieri per effettuare un’ispezione in un terreno privato. Durante le operazioni sono stati prelevati alcuni arbusti e realizzati rilievi fotografici, così da documentare la presenza delle piante e consentire ulteriori approfondimenti.Secondo quanto emerso, gli esemplari si trovavano a poche centinaia di metri dalla scuola in cui presta servizio la cugina di Gianni Di Vita. La loro individuazione rappresenta un nuovo passaggio nell’attività investigativa, che punta a verificare ogni possibile elemento utile a chiarire come la ricina possa essere entrata in contatto con le vittime.La presenza del ricino in diverse aree del territorio molisano rende necessario approfondire la provenienza delle piante, la loro eventuale accessibilità e il possibile collegamento con la vicenda. Saranno gli accertamenti tecnici e gli altri riscontri raccolti dagli investigatori a stabilire se il ritrovamento abbia un’effettiva rilevanza per l’inchiesta.I computer delle scuole sotto esameCasacalenda era già finita al centro dell’attività investigativa nei giorni scorsi. Venerdì, infatti, il liceo è stato sottoposto a perquisizione nell’ambito di una serie di accertamenti disposti dalla procuratrice di Larino in quattro istituti scolastici del Molise.Gli investigatori hanno esaminato i dispositivi informatici collegati alla scuola e acquisito i dati di un computer che sarebbe stato utilizzato da un’insegnante, forse la stessa Laura Di Vita. L’obiettivo è verificare l’eventuale presenza di ricerche online sulla ricina, sulle sue caratteristiche tossiche o sulle modalità per ricavare e preparare il veleno.Le verifiche informatiche non hanno riguardato soltanto l’istituto di Casacalenda. Tra le scuole sottoposte a controlli figura anche l’Istituto agrario di Riccia, dove lavora il marito della donna con cui Gianni Di Vita ha dichiarato di aver avuto una relazione extraconiugale.Un ulteriore elemento da chiarire riguarda la scomparsa di sette computer da un plesso scolastico, avvenuta tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Il furto, segnalato nel contesto degli accertamenti sugli istituti, costituisce un episodio sul quale gli inquirenti devono fare luce per stabilire se possa avere una qualche attinenza con le verifiche in corso. Al momento, tuttavia, non è possibile affermare che la sparizione dei dispositivi sia collegata alle morti di Antonella e Sara.La relazione extraconiugale ammessa da Gianni Di VitaParallelamente agli accertamenti sulle piante di ricino e sui dispositivi informatici, gli investigatori stanno approfondendo anche la sfera personale e familiare delle vittime.Durante gli interrogatori, Gianni Di Vita avrebbe ammesso di aver intrattenuto una relazione extraconiugale con un’amica di lunga data. La donna, sposata con un tecnico di laboratorio impiegato in uno degli istituti scolastici sottoposti a verifiche informatiche, avrebbe a sua volta confermato il rapporto nel corso di un confronto in Questura durato quasi sei ore.Sempre secondo quanto ricostruito, il marito della donna avrebbe incontrato Antonella Di Ielsi il 22 dicembre, nello studio professionale di Campobasso che la cinquantenne condivideva con il coniuge. Anche questo incontro rientra negli elementi che gli investigatori stanno valutando per ricostruire i rapporti tra le persone coinvolte e verificare eventuali circostanze utili alle indagini.La vicenda sentimentale non sarebbe emersa soltanto in questi giorni. Una prima traccia sarebbe stata individuata già a giugno, quando dall’analisi del telefono cellulare di Antonella sarebbe affiorato un messaggio WhatsApp risalente al 2018. In quella comunicazione, la donna avrebbe chiesto a un’amica un aiuto per trovare un avvocato divorzista.Gli investigatori cercano riscontri, non soltanto coincidenzeIl lavoro degli inquirenti procede dunque su più fronti: da una parte, la ricerca e l’analisi delle piante di ricino rinvenute in diverse zone del territorio; dall’altra, l’esame dei computer e dei dati digitali acquisiti nelle scuole, oltre alla ricostruzione delle relazioni personali e dei contatti tra le persone ascoltate.La vicinanza degli arbusti alla scuola di Casacalenda, il furto dei computer e gli elementi emersi sulla vita privata di Gianni Di Vita sono circostanze che vengono esaminate nel loro insieme, ma che devono essere verificate attraverso riscontri concreti. Non è stato stabilito, sulla base degli elementi riportati, che le piante trovate siano state utilizzate per produrre il veleno né che i dispositivi informatici contengano ricerche riconducibili alla preparazione della ricina.La priorità resta chiarire che cosa abbia provocato la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, individuare l’eventuale percorso seguito dalla sostanza tossica e accertare se esistano responsabilità individuali. Ogni pista, compresa quella legata ai rapporti personali, dovrà essere confrontata con le prove scientifiche e con gli altri elementi raccolti nel corso dell’inchiesta.