Mamma e figlia avvelenate, il marito ammette: "Ho tradito mia moglie"

Stando alla ricostruzione giornalistica, si tratterebbe di una donna sposata, il cui marito sarebbe stato interrogato più volte dagli investigatori

«Sì, ho tradito mia moglie». È questa, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, la frase che Gianni Di Vita avrebbe pronunciato davanti al pubblico ministero nell’ambito degli approfondimenti investigativi sulla morte della moglie Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, decedute alla fine di dicembre 2025 in seguito a un avvelenamento da ricina.Il quotidiano riferisce che l’ammissione sarebbe arrivata con difficoltà, dopo diversi colloqui con gli inquirenti. L’ex sindaco di Pietracatella, in provincia di Campobasso, avrebbe inoltre indicato il nome della donna con cui avrebbe avuto la relazione, rispondendo a una precisa domanda degli investigatori.Stando alla ricostruzione giornalistica, si tratterebbe di una donna sposata, il cui marito sarebbe stato interrogato più volte dagli investigatori. Si tratta di elementi riferiti dalla stampa che, da soli, non costituiscono una prova di un eventuale coinvolgimento nei decessi.La vicenda privata emerge mentre gli inquirenti continuano a lavorare per ricostruire quanto accaduto alla famiglia, in un’inchiesta che resta particolarmente complessa e che, al momento, non vede persone iscritte nel registro degli indagati.«Non ho mai pensato di essere il bersaglio»Nei giorni scorsi Di Vita era stato avvicinato da un giornalista del Corriere della Sera all’uscita del cimitero del paese. In quell’occasione aveva dichiarato di non aver mai pensato di essere lui il bersaglio di un eventuale piano criminale.L’ex sindaco aveva anche escluso, nelle dichiarazioni riportate dal quotidiano, di aver mai immaginato che qualcuno potesse voler uccidere la moglie e la figlia.Sull’andamento dell’inchiesta, invece, aveva preferito non aggiungere dettagli, affidandosi al lavoro degli investigatori: «Lasciamo fare agli investigatori, sanno molte più cose di quello che immaginiamo».Parole che restituiscono il clima di incertezza attorno al caso, mentre gli accertamenti proseguono su più fronti. Al centro resta la necessità di chiarire come sia avvenuto l’avvelenamento e di individuare eventuali responsabilità, senza trarre conclusioni anticipate da elementi ancora oggetto di verifica.Perquisizioni nelle scuole, acquisiti i dati di un notebookParallelamente agli approfondimenti sulla vita privata di Di Vita, gli investigatori stanno passando al setaccio anche i dispositivi informatici utilizzati in alcuni istituti scolastici del Molise, alla ricerca di eventuali tracce digitali utili a ricostruire possibili ricerche sulla ricina.L’ultima attività si è svolta al liceo delle Scienze Umane di Casacalenda, dove gli agenti della Squadra Mobile e dello Sco hanno effettuato una perquisizione durata circa quattro ore, dalle 9 alle 13.A differenza di quanto avvenuto negli altri istituti ispezionati nei giorni precedenti, in questa occasione gli investigatori avrebbero acquisito i dati di un singolo computer portatile, indicato nelle ricostruzioni giornalistiche come il notebook utilizzato da Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita e insegnante nella scuola.Per gli altri dispositivi collegati alla rete informatica dell’istituto, l’attività si sarebbe concentrata sui dati del server comune, senza procedere all’acquisizione dei contenuti dei singoli computer. L’obiettivo è verificare l’eventuale presenza di tracce riconducibili a ricerche sulla ricina.Alle operazioni avrebbe assistito anche Gianni Alfonso, esperto informatico e consulente dell’avvocato Vittorino Facciolla, legale di Gianni Di Vita.Il giallo dei sette computer rubati a CasacalendaSulla perquisizione pesa anche un precedente episodio: tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, dal plesso scolastico di Casacalenda sarebbero stati rubati sette computer.Sul furto erano già intervenuti i carabinieri, ai quali la scuola aveva presentato denuncia. La sottrazione dei dispositivi rappresenta un elemento da considerare nella ricostruzione delle attività informatiche svolte nell’istituto, perché non tutti i computer utilizzati nel corso dell’ultimo anno sarebbero oggi disponibili per le verifiche.Non è stato indicato, allo stato, alcun collegamento accertato tra il furto e la morte di Antonella Di Ielsi e Sara. La circostanza si aggiunge però agli aspetti che gli investigatori devono valutare nel tentativo di ricostruire eventuali ricerche digitali e individuare elementi utili all’indagine.Un’inchiesta ancora senza indagatiIl caso della ricina resta aperto. Le verifiche sui dispositivi informatici si affiancano agli interrogatori e agli altri accertamenti disposti dalla Procura di Larino, impegnata a ricostruire la sequenza degli eventi che ha portato alla morte di madre e figlia.L’ammissione attribuita a Gianni Di Vita riguarda una vicenda personale e non chiarisce, di per sé, le cause o le responsabilità dell’avvelenamento. Allo stesso modo, il controllo dei computer e il furto dei dispositivi a Casacalenda sono elementi investigativi da approfondire, ma non consentono di formulare conclusioni sul coinvolgimento di persone specifiche.Per ora, dunque, il giallo resta senza indagati. Saranno gli sviluppi delle verifiche tecniche e investigative a stabilire se gli elementi raccolti potranno contribuire a fare luce sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara.