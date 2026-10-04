Madre e figlio massacrati in casa finiscono in ospedale

Restano ora da ricostruire nel dettaglio le fasi dell’aggressione e soprattutto l’identità delle persone coinvolte

Un ragazzo di 18 anni e sua madre, una donna di 55 anni, sono rimasti feriti durante un’aggressione avvenuta nella notte all’interno di un’abitazione di via della Libertà, a Battipaglia.Secondo le prime informazioni, a entrare in azione sarebbero state persone che conoscevano le due vittime. Restano invece ancora da accertare le circostanze che hanno fatto scattare la violenza e il motivo alla base dell’episodio.L’intervento dei soccorritoriDopo l’aggressione è stato richiesto l’intervento dei sanitari. Gli operatori hanno prestato le prime cure a madre e figlio direttamente sul posto, valutando le condizioni di entrambi prima del trasferimento in ospedale.I due feriti sono stati successivamente accompagnati al Ruggi di Salerno con un’ambulanza della VO.P.I. Qui sono stati presi in carico dai medici per gli accertamenti e le cure necessarie.Si indaga sulla dinamicaRestano ora da ricostruire nel dettaglio le fasi dell’aggressione e soprattutto l’identità delle persone coinvolte. Gli elementi raccolti potranno consentire di comprendere cosa sia accaduto all’interno dell’abitazione e quale sia stata la causa della violenza.Gli accertamenti dovranno inoltre stabilire eventuali responsabilità per quanto avvenuto.