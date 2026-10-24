AMBIENTE Macchia enorme nel Golfo di Napoli

Tra le ipotesi avanzate c'è quella di uno sversamento di gasolio, ma si tratta di una possibilità ancora da verificare

Una vasta macchia scura, dall'aspetto oleoso, è comparsa nelle acque del porto di Pozzuoli, suscitando la preoccupazione dei comitati ecologisti. La chiazza, avvistata nella mattinata di venerdì 23 ottobre, avrebbe interessato gran parte dello specchio d'acqua antistante lo scalo, raggiungendo anche le scogliere e la battigia, dove si sarebbe depositata una sostanza limacciosa di colore scuro.A documentare la situazione è stata la testata locale SolfataraNews, che ha diffuso immagini realizzate con un drone per mostrare l'estensione della macchia. Al momento, tuttavia, non è stata accertata la natura della sostanza né la causa della sua presenza in mare.«Potrebbe essere gasolio»: chiesto un intervento urgenteTra le ipotesi avanzate c'è quella di uno sversamento di gasolio, ma si tratta di una possibilità ancora da verificare. L'aspetto della chiazza, da solo, non consente infatti di stabilire quale sostanza abbia contaminato le acque.«Siamo preoccupati – affermano da SolfataraNews – chiediamo un intervento immediato delle autorità per accertare di cosa si tratti».La preoccupazione riguarda le possibili conseguenze sull'ambiente marino e sulla costa, soprattutto se venisse confermata la presenza di idrocarburi o di altre sostanze inquinanti.Per chiarire l'accaduto saranno necessari controlli sul posto e, se disposti, prelievi e analisi di laboratorio. Soltanto gli esami tecnici potranno identificare con certezza la composizione del materiale, risalire alla sua origine e valutare l'eventuale impatto sull'ecosistema.Possibili verifiche dell'ArpacTra gli enti che potrebbero essere coinvolti negli accertamenti figura l'Arpac, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, che dispone di competenze specifiche per il monitoraggio e il controllo dell'inquinamento delle acque marine.Al momento non sono disponibili elementi sufficienti per attribuire lo sversamento a una causa precisa o individuare eventuali responsabili. Resta quindi da chiarire se la macchia sia riconducibile a una perdita di carburante, a uno scarico di altra natura o a un fenomeno differente.L'eventuale conferma della presenza di sostanze inquinanti permetterebbe di definire le misure necessarie per contenere la contaminazione e tutelare il tratto di costa interessato.Chiusa anche la piattaforma antisismica per i Campi FlegreiLa segnalazione arriva in una fase delicata per il porto puteolano. Soltanto il giorno precedente, infatti, era stata disposta la chiusura della nuova zattera antisismica di sbarco, inaugurata pochi mesi fa, dopo l'urto con una nave che avrebbe provocato lo spostamento della struttura.La piattaforma dovrà essere sottoposta a verifiche e revisioni prima di poter essere riaperta al pubblico in condizioni di sicurezza.L'infrastruttura è stata realizzata per agevolare le operazioni di imbarco e sbarco nell'area dei Campi Flegrei, anche in considerazione degli effetti del bradisismo, che provoca il sollevamento e l'abbassamento del suolo. La struttura rientra nelle misure previste per la gestione delle emergenze legate al rischio sismico e vulcanico.Due episodi distinti, dunque, che richiedono verifiche specifiche: da una parte la comparsa della macchia scura in mare, dall'altra il ripristino della piattaforma dopo l'urto. Per il possibile inquinamento, la priorità resta accertare rapidamente la natura della sostanza e l'eventuale pericolo per l'ambiente.