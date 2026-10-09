Lite sul gruppo delle mamme finisce a botte davanti scuola

La scena avrebbe provocato apprensione tra le persone presenti, molte delle quali si sono trovate ad assistere allo scontro durante un momento particolarmente delicato

Una controversia nata in una chat WhatsApp dedicata ai genitori sarebbe sfociata in una colluttazione davanti a una scuola di Giugliano. L’episodio si sarebbe verificato questa mattina, durante l’ingresso degli alunni, quando la tensione tra due madri sarebbe esplosa davanti all’istituto, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri.A ricostruire la vicenda è TeleClubItalia. All’origine del contrasto ci sarebbe un episodio avvenuto nei giorni precedenti, quando un bambino della scuola primaria avrebbe rivolto un’offesa a una compagna di classe.Il confronto tra le famiglieLa questione sarebbe stata inizialmente affrontata attraverso il gruppo WhatsApp condiviso dalle madri degli alunni. Il confronto, tuttavia, non avrebbe portato a una soluzione e il dissidio sarebbe proseguito anche di persona, fino al momento dell’arrivo a scuola.Secondo le prime ricostruzioni, le due donne avrebbero cominciato a discutere davanti ai cancelli, passando poi alle vie di fatto proprio mentre bambini, insegnanti e genitori raggiungevano l’edificio.Paura all’ingresso, arrivano i carabinieriLa scena avrebbe provocato apprensione tra le persone presenti, molte delle quali si sono trovate ad assistere allo scontro durante un momento particolarmente delicato della giornata scolastica.I carabinieri sono intervenuti per riportare la situazione sotto controllo ed evitare che la lite potesse avere conseguenze più gravi. Restano da chiarire con precisione tutti i passaggi che hanno portato dalla discussione nella chat all’episodio avvenuto davanti alla scuola.