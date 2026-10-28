LA VIOLENZA Lite per la viabilità, accoltellato all'addome

Al vaglio degli investigatori le circostanze che hanno preceduto il ferimento e l’eventuale collegamento con un incidente stradale

Un uomo di 37 anni è stato ferito all’addome con un oggetto appuntito durante una lite scoppiata, verosimilmente, in seguito a un incidente stradale. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri in via San Nullo, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli.Il 37enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi: l’uomo è attualmente ricoverato in prognosi riservata.Le indagini dei carabinieriSulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri della Stazione di Licola, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto.Al vaglio degli investigatori le circostanze che hanno preceduto il ferimento e l’eventuale collegamento con un incidente stradale. Da chiarire anche l’identità della persona che avrebbe colpito il 37enne e le ragioni alla base della lite.Gli accertamenti proseguono per definire con precisione quanto avvenuto in via San Nullo.