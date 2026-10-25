LA TRUFFA L'evoluzione del "pacco" al turista: sale al posto della cocaina

Per l’acquirente, dunque, i 40 euro appena spesi non avevano portato all’acquisto della sostanza che credeva di aver comprato

Era convinto di aver acquistato una dose di cocaina, ma nella bustina c’era soltanto sale da cucina. Disavventura per un turista tedesco, raggirato nel centro di Napoli durante la scorsa notte da un uomo di 36 anni, che gli avrebbe venduto una polvere bianca spacciandola per droga. Il prezzo pagato dal visitatore è stato di 40 euro. A scoprire la truffa sono stati i carabinieri della compagnia Napoli Centro, impegnati nei controlli nelle aree della movida cittadina.L’episodio è avvenuto nel cuore della città, dove i militari stavano svolgendo un servizio di vigilanza e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i controlli, l’attenzione dei carabinieri è stata attirata dal comportamento sospetto di un uomo di 36 anni.Il soggetto avrebbe appena consegnato al turista una bustina contenente una polvere bianca, ricevendo in cambio alcune banconote. Subito dopo la vendita, avrebbe continuato a guardarsi intorno con fare circospetto, insospettendo i militari che stavano monitorando la zona in abiti civili.Il narcotest svela il raggiroI carabinieri sono intervenuti bloccando sia il presunto venditore sia il turista che aveva appena acquistato la bustina. A quel punto è stata analizzata la sostanza con un narcotest, per verificarne la natura.Il risultato ha riservato una sorpresa: quella che il turista riteneva essere cocaina era in realtà semplice sale da cucina. Per l’acquirente, dunque, i 40 euro appena spesi non avevano portato all’acquisto della sostanza che credeva di aver comprato.Il trentaseienne è stato denunciato per truffa. L’episodio si è concluso così con la scoperta di un raggiro che, pur inserendosi nel contesto dei controlli contro lo spaccio, si sarebbe basato sulla vendita di una sostanza comune spacciata per droga.Controlli nella movida: sanzionati altri quattro assuntoriL’intervento rientra in un più ampio servizio di controllo condotto dai carabinieri della compagnia Napoli Centro nelle zone frequentate durante la notte.Nel corso delle verifiche, altri quattro assuntori di sostanze stupefacenti sono stati sanzionati. I militari hanno inoltre effettuato controlli sulla circolazione stradale, elevando contravvenzioni per violazioni del Codice della strada.Le verifiche hanno riguardato anche alcune attività commerciali presenti nella zona: quattro esercizi sono stati sanzionati al termine delle ispezioni.L’operazione si inserisce nell’attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni illegali nelle aree della movida napoletana, con controlli rivolti sia allo spaccio di droga sia al rispetto delle norme da parte di automobilisti ed esercenti.