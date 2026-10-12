Lancio di pietre dal belvedere "per divertirsi"

Nelle immagini i due giovani sembrano divertirsi mentre lanciano le mattonelle oltre la balaustra

Lancio di pietre dal belvedere, risate e nessuna apparente consapevolezza del pericolo che corrono le persone al di sotto. È quanto si vede in un video girato sulle Rampe Sant’Antonio, a Posillipo, dove due ragazzi sono stati ripresi mentre raccolgono pesanti mattonelle dalla strada, si avvicinano alla balaustra della terrazza panoramica e le scagliano nel vuoto.I massi precipitano per decine di metri verso la strada, dove transitano automobili e pedoni. Un gesto che, se dovesse colpire qualcuno, potrebbe provocare conseguenze gravissime. Le immagini sono state diffuse dal deputato Francesco Emilio Borrelli, di Alleanza Verdi e Sinistra, dopo essere state inviate da alcuni abitanti della zona.La denuncia riporta l’attenzione sulla sicurezza delle Rampe Sant’Antonio, un’area panoramica che, secondo i residenti, sarebbe da tempo interessata da comportamenti pericolosi, soprattutto durante i fine settimana e nelle ore notturne.Il video e la denuncia dei residentiNelle immagini i due giovani sembrano divertirsi mentre lanciano le mattonelle oltre la balaustra. Sotto di loro si trova la strada, frequentata da automobilisti e persone a piedi, ignari di quanto sta accadendo in alto.A preoccupare gli abitanti è soprattutto il rischio concreto che un oggetto di quelle dimensioni possa raggiungere un passante o un veicolo in transito. Non si tratterebbe, inoltre, di un episodio isolato.«Rischiano di uccidere qualcuno», denunciano alcuni residenti di Posillipo, che chiedono interventi immediati per impedire il ripetersi di simili condotte. Tra le richieste ci sono l’installazione di telecamere di videosorveglianza e un rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine.I filmati, secondo quanto riferito, sono stati trasmessi proprio dagli abitanti della zona, esasperati da una situazione che ritengono ormai insostenibile.«Sulle terrazze vige l’anarchia totale»A descrivere le criticità dell’area è anche Lorenzo Pascucci, consigliere della Municipalità 1, che ha raccontato a Fanpage.it come in passato siano state segnalate altre situazioni analoghe.«In passato dei ragazzi hanno lanciato anche bottiglie nei giardini dei residenti delle Rampe di Sant’Antonio», ha riferito, sottolineando le difficoltà nel garantire il rispetto delle regole in quella zona, soprattutto durante il fine settimana.Tra i problemi segnalati ci sarebbe anche il transito di scooter nell’area pedonale, con mezzi che circolerebbero in spazi destinati alle persone a piedi. Una situazione che, secondo il consigliere, ha spinto gli abitanti a chiedere misure concrete per limitare i rischi e riportare ordine.Tra le proposte avanzate figurano l’istituzione di una zona a traffico limitato e l’installazione di dissuasori di velocità. Pascucci ha spiegato che le richieste rivolte al Comune e alla Municipalità 1 non hanno avuto esito positivo.Le pietre contro le finestre e il rumore durante la notteIl disagio raccontato dagli abitanti non riguarda soltanto il lancio di oggetti dal belvedere. Alcuni residenti riferiscono di aver subito episodi che avrebbero coinvolto direttamente le loro abitazioni, oltre a rumori e comportamenti molesti nelle ore notturne.Uno di loro ha raccontato a Borrelli di essere stato svegliato, alcuni mesi fa, dal rumore di pietre lanciate contro la finestra di casa. A proteggerlo, in quella circostanza, sarebbero state le persiane chiuse.Alla preoccupazione per i lanci si aggiungono le segnalazioni relative a scooter che sfreccerebbero di notte, con accelerazioni rumorose e clacson utilizzati ripetutamente. Episodi che, secondo gli abitanti, comprometterebbero il riposo e la tranquillità di chi vive nella zona.«Chiediamo aiuto alle autorità per avere controlli e provvedimenti concreti prima che ci scappi la tragedia», è l’appello del residente, che rivendica il diritto di vivere nella propria abitazione senza temere per la sicurezza propria e dei familiari.«Quei massi sono armi improprie»La gravità della situazione viene sottolineata anche da un altro cittadino, secondo il quale lanciare oggetti pesanti da quell’altezza significa esporre chi si trova in strada a un rischio potenzialmente mortale.«Lanciati da quell’altezza, quei massi sono vere e proprie armi improprie capaci di uccidere», ha dichiarato, chiedendo che vengano adottate misure efficaci per tutelare il quartiere.La richiesta dei residenti è quella di impedire che comportamenti simili diventino abituali e che le aree panoramiche siano utilizzate senza alcun rispetto per la sicurezza pubblica. L’obiettivo, spiegano, non è soltanto intervenire dopo gli episodi, ma prevenire nuove situazioni di pericolo attraverso controlli costanti e strumenti di sorveglianza.Borrelli chiede telecamere e una presenza stabile delle forze dell’ordineSulla vicenda è intervenuto anche Francesco Emilio Borrelli, che ha rilanciato la richiesta di un intervento deciso da parte delle istituzioni.Il deputato sollecita l’installazione di un sistema capillare di videosorveglianza, una presenza stabile delle forze dell’ordine e controlli più rigorosi per individuare i responsabili dei lanci e contrastare gli altri comportamenti segnalati.«Napoli non può essere ostaggio dell’inciviltà e dell’arroganza criminale», ha affermato Borrelli, chiedendo che alle denunce degli abitanti seguano provvedimenti concreti.Per chi vive alle Rampe Sant’Antonio, la priorità è che il belvedere e le strade sottostanti tornino a essere luoghi sicuri. Il video dei massi lanciati nel vuoto rende evidente il rischio segnalato dai residenti: un gesto compiuto per divertimento potrebbe trasformarsi in una tragedia per chi si trova semplicemente a passare lungo la strada.