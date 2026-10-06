Lanciano mattone e feriscono arbitro: 12 denunce

I militari hanno acquisito i filmati delle telecamere presenti all’interno dell’impianto sportivo

È finito nel mirino della violenza sugli spalti anche il direttore di gara, colpito alla tempia da un mattone lanciato durante l’incontro tra A.S.D. Lacco Ameno 2013 e Real S. Giovanni Frattaminore. L’episodio risale al 26 settembre e ha portato i carabinieri della stazione di Casamicciola Terme a identificare dodici persone ritenute, a vario titolo, coinvolte nei disordini verificatisi durante la partita.Il giovane arbitro, appena 19 anni, è stato raggiunto dal corpo contundente mentre era impegnato nella direzione dell’incontro. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma il direttore di gara, dopo essere stato soccorso, ha scelto di non essere accompagnato in ospedale.L’attività investigativa è partita proprio dalle immagini disponibili. I militari hanno acquisito i filmati delle telecamere presenti all’interno dell’impianto sportivo, affiancandoli ai contenuti pubblicati sui canali social ufficiali delle due squadre. Un lavoro che ha consentito di ricostruire i momenti più concitati e di procedere all’identificazione delle persone che, secondo gli accertamenti, avrebbero preso parte agli episodi contestati.Il lancio delle pietre e lo scavalcamentoTra i dodici identificati, due dovranno rispondere delle contestazioni relative allo scavalcamento della recinzione, al lancio di pietre sul terreno di gioco e alla violazione dell’ordinanza comunale che vieta l’accesso alle tribune.Si tratta di un 21enne incensurato e di un 26enne già noto alle forze dell’ordine. Le tribune dell’impianto, infatti, risultano interdette dal 2022 in quanto interessate da lavori.Cinque persone denunciate per l’accesso alle tribuneAltri cinque soggetti sono stati denunciati per essere entrati nell’impianto nonostante il divieto imposto dall’ordinanza comunale. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, sarebbero persone riconducibili allo staff dell’A.S.D. Lacco Ameno 2013.La loro posizione è stata quindi inserita nel più ampio quadro investigativo sviluppato dai carabinieri dopo gli episodi verificatisi durante la gara.Contestate anche false dichiarazioniPer le restanti cinque persone l’ipotesi contestata riguarda invece le dichiarazioni rese agli investigatori. Secondo gli accertamenti, avrebbero fornito informazioni ritenute false durante le sommarie informazioni testimoniali, con l'obiettivo di ostacolare l'identificazione dei responsabili del lancio di oggetti.Tra queste cinque persone, inoltre, tre risultano essere già state destinatarie in passato di un provvedimento di Daspo, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.L’indagine ha dunque ricostruito diversi livelli di responsabilità attorno a una partita degenerata in episodi di violenza, culminati nel lancio del mattone che ha colpito il giovane arbitro alla testa.