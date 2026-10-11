Lancia pietre dalle rampe, paura in strada

Al momento, sulla base della segnalazione diffusa, non sono stati forniti elementi che consentano di identificare gli eventuali responsabili del lanci

Pietre scagliate contro le finestre delle abitazioni, scooter che sfrecciano nelle ore notturne tra accelerazioni rumorose e clacson suonati senza motivo apparente. È il quadro denunciato da un residente di Posillipo, che attraverso una testimonianza video ha portato all’attenzione pubblica quanto accadrebbe lungo le storiche Rampe di Sant’Antonio, una delle zone caratteristiche del quartiere collinare di Napoli.A raccogliere e rilanciare la segnalazione è stata la pagina Facebook del deputato Francesco Emilio Borrelli, sulla quale è stato pubblicato il filmato inviato da un abitante della zona. Le immagini e il racconto che le accompagna descrivono una situazione che, secondo la testimonianza, si ripeterebbe soprattutto durante la notte, trasformando il riposo domestico in una fonte di preoccupazione per chi vive lungo la strada.Non si tratterebbe soltanto di rumori molesti o di comportamenti poco rispettosi della quiete pubblica. Tra gli episodi riferiti dal residente compare anche il lancio di pietre contro una finestra, un gesto che avrebbe potuto provocare conseguenze ben più gravi se gli infissi non fossero stati protetti dalle persiane.Pietre contro la finestra nel cuore della notteNel ricostruire uno degli episodi che lo hanno maggiormente allarmato, il residente racconta di essere stato svegliato durante la notte dal rumore provocato da due pietre scagliate contro la finestra della sua abitazione.A evitare che la situazione degenerasse sarebbero state le persiane chiuse. Secondo quanto riferito dall’uomo, senza quella protezione i vetri avrebbero potuto andare in frantumi, esponendolo a un rischio concreto mentre si trovava in casa.«Qualche tempo fa, nel cuore della notte, fui svegliato dal forte impatto di due pietre scagliate contro la mia finestra», racconta il cittadino nella testimonianza diffusa sui social. «Per fortuna le persiane erano serrate, altrimenti i vetri si sarebbero frantumati mettendomi in serio pericolo».Parole che restituiscono la preoccupazione di chi teme che episodi di questo genere possano ripetersi e che comportamenti apparentemente riconducibili a vandalismo o provocazione finiscano per mettere a rischio anche l’incolumità delle persone.Al momento, sulla base della segnalazione diffusa, non sono stati forniti elementi che consentano di identificare gli eventuali responsabili del lancio delle pietre o di ricostruire con precisione le circostanze dell'accaduto.Scooter e rumori molesti: il riposo compromessoAccanto all’episodio delle pietre, la denuncia riguarda il comportamento di alcuni scooteristi che, sempre secondo il residente, attraverserebbero le Rampe di Sant’Antonio durante la notte a velocità sostenuta, accompagnando il passaggio con forti accelerazioni e colpi di clacson.Una situazione descritta come ricorrente, tanto da essere diventata motivo di esasperazione per chi abita lungo il percorso. L’uomo parla di notti in cui il rumore dei motori interromperebbe ripetutamente il sonno, senza apparenti ragioni legate alle normali esigenze della circolazione.Il problema, nella prospettiva degli abitanti, non si esaurisce quindi nel disturbo acustico. La presenza di veicoli che procedono velocemente in un contesto residenziale, soprattutto nelle ore in cui le strade sono meno frequentate, alimenta anche timori legati alla sicurezza e al rispetto degli spazi condivisi.Le condotte descritte dal cittadino, tuttavia, restano al momento oggetto di una denuncia pubblica: non sono stati diffusi dati su eventuali interventi delle forze dell’ordine o su accertamenti già avviati in relazione ai singoli episodi.L’appello dei residenti: più controlli e interventi sul territorioLa segnalazione riporta al centro il tema della convivenza tra residenti e frequentatori delle aree urbane nelle ore notturne, con particolare attenzione ai comportamenti che possono compromettere la quiete e la sicurezza di un quartiere.Gli abitanti chiedono una risposta concreta da parte delle istituzioni e delle forze dell’ordine, auspicando una maggiore presenza sul territorio e controlli capaci di scoraggiare eventuali condotte pericolose o atti vandalici.Tra le esigenze espresse figurano la tutela del riposo, il rispetto delle abitazioni private e la possibilità di vivere gli spazi del quartiere senza il timore di episodi come quelli raccontati nella testimonianza.Le Rampe di Sant’Antonio rappresentano uno degli scorci storici di Posillipo, un contesto urbano che unisce valore paesaggistico e funzione residenziale. Proprio per questo, i cittadini chiedono che la tutela del decoro non resti un principio astratto, ma si traduca in misure concrete per prevenire i comportamenti segnalati.La richiesta che emerge dal video è chiara: riportare l’attenzione su una situazione che gli abitanti definiscono ormai difficile da sostenere e ottenere risposte in grado di restituire tranquillità alla zona. Resta ora da verificare la portata degli episodi denunciati e se saranno predisposti ulteriori controlli per fare luce sulle segnalazioni e prevenire nuove situazioni di rischio.