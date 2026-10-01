Ladri scappano dalla Finanza, ma vengono fermati dopo una fuga chilometrica

i sospetti hanno tentato un'ultima fuga a piedi, cercando di sfruttare i passaggi e le palazzine

Un tentativo di furto, la fuga a bordo di un'auto e un inseguimento terminato contro un incidente nel cuore del rione 219 di Melito. È finita con tre arresti la corsa iniziata nella mattinata di ieri a Giugliano e proseguita per le strade dell'hinterland a nord di Napoli.Secondo quanto riportato da Melitonline, i tre uomini sarebbero stati intercettati dai militari della Guardia di finanza mentre stavano tentando di mettere a segno un furto nella zona di via Colonne, a Giugliano. Nel mirino del gruppo sarebbe finita un'automobile parcheggiata lungo la strada.La presenza dei finanzieri avrebbe fatto saltare il piano. I sospetti, infatti, una volta accortisi dell'arrivo dei militari, sarebbero saliti rapidamente a bordo della vettura utilizzata per la fuga, dando il via a una corsa attraverso le strade cittadine.L'inseguimento nel traffico fino a MelitoNe è nato un inseguimento durante le ore del mattino, quando le strade erano già interessate dal normale traffico. I fuggitivi avrebbero percorso via Colonne per poi imboccare via Gioberti, una strada particolarmente stretta, nel tentativo di seminare la pattuglia che li seguiva.La fuga è però proseguita fino a Melito. L'auto ha raggiunto il territorio comunale dirigendosi verso il rione 219, mentre i finanzieri continuavano a seguirne gli spostamenti.La corsa si è conclusa tra via Madrid e via Salvatore Di Giacomo. Qui la vettura dei fuggitivi è rimasta coinvolta in un incidente, costringendo i tre a scendere dal mezzo. Nemmeno lo schianto, però, avrebbe fatto desistere il gruppo: abbandonata l'auto, i sospetti hanno tentato un'ultima fuga a piedi, cercando di sfruttare i passaggi e le palazzine del popoloso quartiere per far perdere le proprie tracce.Bloccati dopo la fuga a piediLa strategia non ha avuto successo. I militari della Guardia di finanza sono riusciti a raggiungerli e a bloccarli poco dopo, mettendo fine all'inseguimento.Per tutti e tre sono scattati gli arresti con le accuse di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. Tra le persone fermate figura anche un 22enne residente a Melito, che, secondo quanto riferito, è parente di un noto esponente della criminalità organizzata ucciso durante la faida di Scampia del 2004.Un elemento che si aggiunge a una posizione giudiziaria già delicata. Il giovane, infatti, sarebbe stato già sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora nell'ambito di un procedimento relativo a una presunta truffa commessa nei mesi scorsi in Toscana.Attesa per il rito direttissimoDopo l'arresto, i tre dovranno comparire davanti al giudice del Tribunale di Napoli Nord, ad Aversa, per il rito direttissimo. In quella sede saranno sottoposti alle valutazioni dell'autorità giudiziaria, che dovrà esaminare la contestazione e la posizione di ciascuno.Intanto, gli accertamenti proseguono per ricostruire con precisione tutte le fasi della vicenda, dal presunto tentativo di furto a Giugliano alla fuga in auto, fino allo schianto e al successivo inseguimento a piedi terminato nel rione 219.