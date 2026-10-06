Ladri in farmacia, portato via anche l'impianto di videosorveglianza

Sul furto sono scattate le indagini dei carabinieri, intervenuti per effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione del raid

Hanno puntato direttamente alla farmacia Medusa di viale Italia i ladri entrati in azione ad Avellino. Per accedere all’interno dell’attività, i malviventi hanno prima danneggiato e tagliato la saracinesca, riuscendo così a introdursi nei locali.Una volta dentro, il gruppo ha portato via il registratore di cassa. Non si sarebbe però limitato al denaro: i ladri avrebbero smontato anche l’impianto di videosorveglianza presente nella farmacia, portandolo via insieme al resto della refurtiva.Il valore complessivo del bottino non è stato ancora quantificato. Ingenti, invece, risultano i danni provocati alla struttura durante il raid, a partire dalla saracinesca e dall'impianto di sicurezza.Nonostante quanto accaduto, la farmacia dovrebbe riuscire a garantire regolarmente l’apertura e la prosecuzione dell’attività.Sul furto sono scattate le indagini dei carabinieri, intervenuti per effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione del raid. Particolare attenzione è rivolta alle telecamere presenti nelle attività e nelle strade vicine, che potrebbero aver ripreso movimenti sospetti prima o dopo l’irruzione.Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire la dinamica del furto e di individuare i responsabili.