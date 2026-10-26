CARBURANTI Ladri di benzina, altri casi di ingestione

La causa sono i tentativi di sottrarre benzina dai serbatoi dei veicoli attraverso tubi utilizzati per aspirare il liquido

Aumentano le segnalazioni di ingestione di idrocarburi nel Centro-Sud Italia, con circa trenta chiamate al Centro Antiveleni nell’arco di una settimana. A richiamare l’attenzione sul fenomeno è stato Crescenzo Sala, anestesista dell’ospedale Cardarelli di Napoli, intervenuto nel corso della trasmissione televisiva Mattino 5. Le segnalazioni riguardano un’esposizione a sostanze pericolose come la benzina, la cui ingestione può provocare conseguenze anche gravi per la salute.L’incremento registrato riporta al centro dell’attenzione i rischi legati al contatto con i carburanti, anche nel contesto dei tentativi di sottrarre benzina dai serbatoi dei veicoli attraverso tubi utilizzati per aspirare il liquido.Circa trenta chiamate in una settimana«Nell'ultima settimana si è avuto un incremento di casi di ingestione da idrocarburi. Le chiamate al Centro Antiveleni sono arrivate maggiormente dal Centro-Sud Italia, sono state all'incirca una trentina, forse qualcosa in più», ha spiegato Sala durante l’intervento televisivo.Si tratta di un dato che ha acceso l’attenzione degli operatori sanitari, anche per la possibilità che episodi apparentemente circoscritti possano evolvere in quadri clinici complessi. Le conseguenze dipendono da diversi fattori, tra cui la quantità di sostanza ingerita e, soprattutto, l’eventuale ingresso del carburante nelle vie respiratorie.Dalle irritazioni gastrointestinali alla polmonite chimicaI sintomi possono variare da disturbi gastrointestinali a complicazioni respiratorie potenzialmente gravi.«Partiamo da disturbi gastrointestinali più comuni fino a polmoniti chimiche ricorrenti, che quindi possono portare conseguenze anche molto gravi», ha precisato l’anestesista del Cardarelli.Uno dei pericoli principali è rappresentato proprio dall’aspirazione della benzina nei polmoni. Può accadere, per esempio, quando si tenta di aspirare il carburante da un serbatoio con la bocca: anche una piccola quantità che raggiunga le vie respiratorie può provocare un’infiammazione chimica del tessuto polmonare.La cosiddetta polmonite chimica può compromettere la respirazione e, nei casi più seri, richiedere il ricovero ospedaliero e trattamenti specifici. Per questo motivo, l’ingestione o la possibile aspirazione di benzina non deve essere considerata un episodio banale.Cosa fare in caso di ingestione accidentaleIn caso di ingestione di benzina o di altri idrocarburi, è importante chiedere immediatamente assistenza sanitaria o contattare un Centro Antiveleni. Non bisogna provocare il vomito, perché questo aumenta il rischio che il carburante raggiunga i polmoni. È inoltre opportuno non somministrare rimedi casalinghi e seguire le indicazioni degli operatori sanitari.La comparsa di tosse, difficoltà respiratorie, sonnolenza o altri sintomi importanti richiede un intervento urgente: in Italia è possibile chiamare il 112.Le segnalazioni raccolte nell’ultima settimana, in prevalenza dal Centro-Sud, rappresentano un richiamo alla prudenza. Oltre agli aspetti legati ai furti di carburante, il fenomeno evidenzia soprattutto la necessità di riconoscere la pericolosità dell’esposizione agli idrocarburi e di intervenire tempestivamente in caso di ingestione o aspirazione.