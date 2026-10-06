La telecamera contro lo sversamento dei rifiuti spostata verso il cielo

La questione è emersa dopo il drammatico incidente avvenuto sabato sera, costato la vita a Pasquale Amato

Una telecamera installata per sorvegliare la Circumvallazione Esterna sembra non inquadrare affatto la strada. Il dispositivo, collocato lungo uno dei tratti più trafficati dell’arteria e interessato anche dal fenomeno degli abbandoni di rifiuti, risulta infatti rivolto verso l’alto, con l’obiettivo puntato lontano dalla carreggiata.Un’anomalia evidente che apre una serie di interrogativi sull’effettiva capacità del sistema di videosorveglianza di svolgere la funzione per cui è stato predisposto. Non è chiaro da quanto tempo la telecamera si trovi in questa posizione né se il suo orientamento sia stato verificato nell’ambito delle attività di manutenzione e controllo.La questione è emersa dopo il drammatico incidente avvenuto sabato sera, costato la vita a Pasquale Amato. Proprio la presenza di sistemi di videosorveglianza lungo l’arteria potrebbe rivelarsi importante per ricostruire episodi e situazioni che si verificano in una zona particolarmente trafficata.Chi deve controllare il sistema?C’è però un elemento da chiarire: il tratto della Circumvallazione Esterna interessato dalla vicenda non appartiene alla rete stradale di competenza del Comune di Casavatore. Di conseguenza, anche le telecamere presenti lungo quel segmento non fanno capo né all’amministrazione comunale né alla Polizia Municipale.Resta quindi da individuare quale soggetto abbia la responsabilità della gestione e della verifica del dispositivo e, soprattutto, se siano previsti controlli periodici sul corretto orientamento delle apparecchiature.Il problema non riguarda soltanto una telecamera che oggi sembra puntare verso il cielo. In una zona dove il controllo del territorio assume particolare importanza, la domanda è più generale: quale procedura garantisce che gli impianti installati per monitorare una strada continuino effettivamente a riprenderla?Un interrogativo che, dopo il tragico incidente, assume inevitabilmente un peso ancora maggiore.