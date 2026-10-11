La Statale in Costiera invasa dal fango

Le criticità confermano le difficoltà che il territorio sta affrontando a causa delle precipitazioni

Le forti piogge continuano a mettere in difficoltà la Costiera Amalfitana, dove si registrano criticità lungo alcune strade. A Maiori, in particolare, la Statale 163 è stata invasa da fango, pietre e detriti trascinati dall’acqua lungo i versanti montuosi.La circolazione risulta difficoltosa nel tratto compreso tra Capo d’Orso e il cimitero cittadino. In diversi punti, oltre al terreno scivolato sulla carreggiata, si segnala anche la presenza di acqua accumulata, con possibili rischi per gli automobilisti.L’avviso del Comune di MaioriA segnalare la situazione è stato il Comune di Maiori attraverso i propri canali social, con un invito agli automobilisti a procedere con la massima prudenza.Il fango e i detriti occupano parte della carreggiata e, in alcuni punti, l’acqua raggiunge livelli tali da rendere più difficoltoso il transito. Le condizioni della strada richiedono quindi particolare attenzione, soprattutto durante le fasi di pioggia più intensa.Emergenza anche a Iaconti, nel territorio di VietriProblemi si registrano anche nella località Iaconti, nel comune di Vietri sul Mare. Le precipitazioni hanno fatto emergere una situazione critica, caratterizzata da cedimenti della pavimentazione, accumuli di fango e detriti e un consistente flusso di acqua torbida lungo la strada.Di fronte alle condizioni riscontrate, l’amministrazione comunale si prepara a chiedere un intervento urgente alla società responsabile della gestione dell’acquedotto e della rete fognaria. La richiesta riguarderà anche i lavori eseguiti nell’area e il successivo ripristino della sede stradale.Le criticità confermano le difficoltà che il territorio sta affrontando a causa delle precipitazioni, con ripercussioni sulla viabilità e la necessità di monitorare le condizioni delle strade interessate.