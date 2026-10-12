La sindaca vieta il concerto del neomelodico Mauro Nardi

Il cantante avrebbe raccontato di essersi esibito durante feste private frequentate da importanti esponenti di Cosa nostra

La festa di San Daniele a Termini Imerese, in provincia di Palermo, non ospiterà lo spettacolo del cantante neomelodico napoletano Mauro Nardi. La sindaca Maria Terranova ha infatti deciso di non concedere l’autorizzazione richiesta dagli organizzatori, spiegando pubblicamente le ragioni della scelta e richiamando alcune dichiarazioni rilasciate in passato dall’artista.Al centro della vicenda ci sono le parole attribuite a Nardi in un’intervista, nelle quali il cantante avrebbe raccontato di essersi esibito durante feste private frequentate da importanti esponenti di Cosa nostra e di aver intrattenuto rapporti di particolare cordialità con membri della famiglia Casamonica.Una decisione che la prima cittadina, esponente del Movimento 5 Stelle e recentemente riconfermata alla guida dell’amministrazione comunale, ha presentato come una scelta legata ai valori che intende rappresentare attraverso le iniziative patrocinate dalla città.Le dichiarazioni del cantante al centro della decisioneNel motivare il diniego, Terranova ha riportato alcuni passaggi dell’intervista nella quale Mauro Nardi avrebbe descritto le proprie esibizioni a Palermo in occasione di feste private alle quali, secondo il suo racconto, partecipavano figure di primo piano della mafia siciliana.«Quando andavo a cantare a Palermo andavo su questi terrazzi, feste private lì c’era tutta la Cupola», avrebbe dichiarato il cantante, citando tra i presenti Totuccio Inzerillo, Stefano Bontate, Totuccio Contorno e Tommaso Buscetta.La sindaca ha inoltre richiamato altre affermazioni riferite ai rapporti con i Casamonica. Nardi avrebbe parlato di un legame caratterizzato da familiarità e affetto, spiegando di essere trattato bene in quelle occasioni anche in ragione del proprio lavoro e dei compensi ricevuti.Nell’intervista, secondo quanto riportato da Terranova, il cantante avrebbe anche raccontato di aver ricevuto regali, tra cui bracciali e orologi, descrivendo gli artisti come persone che lavoravano per quella cerchia di frequentatori.Sono proprio queste dichiarazioni, richiamate dalla prima cittadina, ad aver orientato la decisione di non autorizzare lo spettacolo nell’ambito dei festeggiamenti cittadini.«La città che rappresento non concede il patrocinio»Terranova ha chiarito di non voler formulare giudizi personali sul cantante, distinguendo la libertà dell’artista di raccontare le proprie esperienze dalla responsabilità dell’amministrazione comunale nel decidere quali iniziative sostenere.«Non esprimo giudizi sulla persona», ha dichiarato la sindaca, sottolineando che Nardi è libero di definirsi «artista di queste persone», così come lei ritiene di essere libera di negare il patrocinio della città che amministra.Nel suo intervento, la prima cittadina ha quindi allargato il discorso al significato simbolico della scelta, richiamando la storia della Sicilia e il sacrificio di chi ha combattuto la criminalità organizzata.«Noi non siamo la Sicilia di Inzerillo, Bontade e Buscetta. Noi non siamo la Sicilia della Cupola», ha affermato Terranova, contrapponendo a quella stagione della storia isolana il ricordo di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Peppino Impastato, Rosario Livatino e don Pino Puglisi.Figure diverse, unite nel discorso della sindaca dal comune impegno contro la mafia e dal prezzo pagato per contrastarla. È a questa eredità civile che Terranova ha detto di voler legare l’identità della città e le scelte della sua amministrazione.«La legalità deve avere il coraggio delle scelte»La sindaca ha insistito anche sulla necessità di mantenere coerenza tra la memoria pubblica delle vittime della mafia e le decisioni concrete assunte nella gestione quotidiana della vita cittadina.Secondo Terranova, non sarebbe sufficiente commemorare Falcone e Borsellino se poi, nelle scelte amministrative, si rinunciasse a difendere i principi per i quali i due magistrati hanno sacrificato la propria vita.Da qui la rivendicazione di una linea che, nelle intenzioni della prima cittadina, deve tradursi in atti concreti e non limitarsi alle celebrazioni ufficiali.«La legalità, per essere credibile, deve avere il coraggio delle scelte», ha concluso, aggiungendo di non temere le decisioni che ritiene necessarie per rappresentare Termini Imerese.Il caso riporta così al centro il ruolo delle amministrazioni locali nella concessione di autorizzazioni e patrocini per eventi pubblici, soprattutto quando le scelte coinvolgono personaggi le cui dichiarazioni suscitano interrogativi sul rapporto tra spettacolo, memoria antimafia e responsabilità istituzionale.Il sostegno di Antonello CracoliciLa posizione assunta dalla sindaca ha ricevuto il sostegno di Antonello Cracolici, presidente della Commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana.Cracolici ha espresso pubblicamente il proprio appoggio alla decisione di non autorizzare lo spettacolo, facendo riferimento alle dichiarazioni attribuite al cantante sulle sue esibizioni per boss mafiosi.Il presidente della Commissione ha annunciato anche una visita a Termini Imerese per sabato mattina, con l’obiettivo di confermare personalmente alla sindaca il proprio sostegno.La vicenda, nata dalla proposta degli organizzatori della festa di San Daniele di inserire Mauro Nardi nel programma dei festeggiamenti, si è dunque trasformata in un confronto pubblico sul significato del patrocinio comunale e sui criteri con cui un’amministrazione sceglie gli spettacoli da autorizzare.Per Terranova, il punto centrale resta la coerenza con i valori dell’antimafia: una posizione che la sindaca ha deciso di tradurre nel diniego all’iniziativa e che ha trovato l’appoggio del vertice della Commissione Antimafia regionale.