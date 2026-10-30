La paura di Maria Rosaria Boccia: "Mi stanno spiando"

La donna chiede agli inquirenti di verificare se il telefono sia stato compromesso da remoto e se siano stati utilizzati eventuali software malevoli

Gli avvocati Francesco Di Deco e Francesco Petruzzi hanno depositato questa mattina una querela alla Procura di Torre Annunziata, denunciando una possibile manomissione del cellulare e dei dispositivi collegati di Maria Rosaria Boccia. La donna chiede agli inquirenti di verificare se il telefono sia stato compromesso da remoto e se siano stati utilizzati eventuali software malevoli per spiare o impedire le comunicazioni.Al centro della denuncia c’è il presunto malfunzionamento del cellulare di Boccia, che, secondo quanto ipotizzato nell’atto presentato dai suoi legali, non riuscirebbe a ricevere alcune chiamate, in particolare quelle del giornalista Carlo Tarallo.Boccia e Tarallo sono entrambi imputati davanti al Tribunale di Roma nel procedimento penale nato dalla denuncia per interferenze illecite presentata dall’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e dalla moglie.La richiesta di accertamenti alla ProcuraAttraverso la querela, i legali chiedono alla magistratura di verificare se il dispositivo sia stato oggetto di interventi o manomissioni eseguiti da remoto e se la loro assistita sia sottoposta a forme di controllo o intercettazione.Nell’atto viene prospettata anche l’eventuale configurabilità del reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, ipotizzando l’utilizzo di software malevoli.Si tratta, al momento, di circostanze denunciate dalla difesa e che dovranno essere sottoposte alle necessarie verifiche tecniche e investigative. La querela punta proprio a chiarire l’origine dei problemi riscontrati e l’eventuale presenza di strumenti in grado di interferire con il funzionamento dei dispositivi.Allegate le chat WhatsApp e gli atti del procedimento romanoA sostegno della denuncia, gli avvocati hanno depositato una serie di schermate delle conversazioni su WhatsApp, oltre alla documentazione relativa al procedimento penale in corso a Roma, che vede imputati Boccia e Tarallo.Spetterà ora alla Procura di Torre Annunziata valutare gli elementi presentati e stabilire se avviare ulteriori accertamenti per verificare le ipotesi formulate dalla difesa.