Investito dodicenne in monopattino, è al Santobono

I militari hanno effettuato i rilievi e raccolto gli elementi utili per ricostruire la sequenza dell’impatto

Un ragazzino di 12 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto a Caiazzo, nel Casertano. Il minorenne era alla guida di un monopattino quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un’automobile lungo via Latina.L’urto ha fatto perdere l’equilibrio al dodicenne, che è stato sbalzato dal mezzo ed è finito sull’asfalto. Immediata la richiesta di soccorsi: sul posto è arrivato il personale del 118, che ha prestato al giovane le prime cure prima di trasferirlo in ambulanza a Napoli.Il ragazzino è stato accompagnato all’ospedale Santobono, struttura di riferimento regionale per l’assistenza pediatrica, dove è stato sottoposto agli accertamenti necessari. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri. I militari hanno effettuato i rilievi e raccolto gli elementi utili per ricostruire la sequenza dell’impatto, ancora non completamente definita.Gli accertamenti dovranno chiarire le circostanze che hanno portato allo scontro tra la vettura e il monopattino e verificare eventuali responsabilità.