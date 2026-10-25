LA TRAGEDIA Investito da autobus, muore insegnante

Stando alle prime ricostruzioni, il pullman coinvolto sarebbe stato quello che l’uomo si apprestava a prendere

Tragedia a Spinazzola, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, dove un uomo di 38 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un pullman. L’incidente è avvenuto in contrada Epitaffio, alla periferia del paese. La vittima era un insegnante che lavorava a Bari e, secondo le prime informazioni, sarebbe stata travolta proprio dal mezzo sul quale avrebbe dovuto salire. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.L’incidente si è verificato in una zona periferica di Spinazzola, dove per il trentottenne non c’è stato nulla da fare. La notizia ha suscitato cordoglio per la morte improvvisa dell’uomo, impegnato professionalmente nel mondo della scuola a Bari.Le circostanze esatte dell’investimento restano ancora da chiarire. Stando alle prime ricostruzioni, il pullman coinvolto sarebbe stato quello che l’uomo si apprestava a prendere. Saranno gli accertamenti investigativi a stabilire come si siano svolti i fatti e che cosa abbia provocato il tragico impatto.Acquisite le immagini delle telecamereSul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le verifiche per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. I militari stanno esaminando anche la posizione del conducente del pullman.Un elemento importante per le indagini è rappresentato dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. I filmati sono stati acquisiti dagli investigatori e potranno contribuire a chiarire i momenti precedenti all’investimento, la posizione della vittima e i movimenti del mezzo.Gli accertamenti dovranno stabilire con precisione la sequenza degli eventi e verificare se vi siano elementi utili a comprendere come sia avvenuto l’incidente.Le indagini per chiarire la tragediaAl momento, la ricostruzione resta legata alle informazioni emerse nelle prime fasi dell’inchiesta. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’investimento né su eventuali provvedimenti nei confronti del conducente.I carabinieri proseguono quindi le verifiche, anche attraverso l’analisi dei filmati raccolti, per fare piena luce sulla morte del docente di 38 anni. L’obiettivo è ricostruire con esattezza quanto accaduto in contrada Epitaffio e accertare eventuali responsabilità.